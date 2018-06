Fuerteventura.- Nueva victoria de Nerea Garrido, en el Real Club de Golf de Las Palmas

Fuerteventura.- La joven golfista de Morro Jable, Nerea Garrido, ganó el 1er Puntuable de Las Palmas, celebrado en el Real Club de Golf de Las Palmas el pasado fin de semana. Fue un torneo muy disputado, pues en la ronda del sábado, la joven golfista se colocó primera empatada con otras rivales. Mientras que el domingo, y tras un durísimo y bonito partido, se proclamó ganadora, con tan sólo un golpe de ventaja.





"Me siento feliz por ganar y además de esta forma sabe mucho mejor, porque aunque los greenes no estaban del todo bien, he sabido adaptarme al campo y mejorar mi vuelta del sábado", comenta Nerea Garrido.





Según Nerea, "También quiero felicitar a mi amiga y compañera Ana que conoce el campo perfectamente y que ha jugado espectacularmente y ha sido muy bonito jugar junto a ella".





La deportista majorera continuará ahora con su preparación dirigida a competir dentro de un mes en el Campeonato de España. Agradeció además la colaboración prestada por el Jandía Club de Golf y el Ayuntamiento de Pájara a través del alcalde Rafael Perdomo, y el concejal de Deportes, Manolo Alba, quienes por su parte le expresaron la felicitación de la institución y el deseo de que pueda completar una buena preparación para el Campeonato de España.



Ambos ediles consideran que esta joven deportista “puede conseguir lo que se proponga, ya que su constancia y dedicación hacen que cada día esté mejor preparada para afrontar grandes retos”.