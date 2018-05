Fuerteventura.- Nereida Calero: Una isla no debe abrirse por la mitad porque lo decida una multinacional eléctrica

- Considera que “el tendido eléctrico de Fuerteventura es un macroproyecto troceado para evitar evaluaciones de impacto más estrictas”





Nereida Calero, diputada del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura, advirtió en la Comisión de Industria del Parlamento de Canarias sobre la oposición que existe en la isla con respecto al tendido eléctrico de 132 Kv que viene instalándose.



Consideró que “está diseñado desde Madrid, pensando en los intereses de una multinacional eléctrica que en su momento consiguió poner a los servicios del Estado de su lado, y me temo que también a buena parte de los del Gobierno de Canarias”. Explicó que la evidencia está demostrando que “se trata de un macroproyecto troceado para evitar evaluaciones de impacto más estrictas”.



Por eso indicó que “hay que cambiar de forma de funcionamiento”, para que cuando se planteen estos proyectos, “se hable menos con los representantes de las multinacionales, y más con las instituciones y los vecinos afectados”. Porque “si las instituciones de una isla dicen que no, entonces no cabe en ningún lado el interés público en contra de una isla”.



Resumió que “una isla no debe abrirse por la mitad porque lo decida una multinacional eléctrica”.



Nereida Calero recordó que los diputados de CC por Fuerteventura ya han mostrado reiteradamente su oposición a las formas en las que se está llevando a cabo este proyecto, y recalcó que la comparecencia que presentaba el PP sobre la cuestión llevaba registrada hace tres años: “esa es la importancia que conceden al tema”.



La diputada majorera subrayó una fecha al portavoz del PSOE: el 24 de julio de 2015.



Ese día, con los miembros del Gobierno saliente en funciones o ya cesado, era precisamente la última jornada del equipo de la anterior consejera de Industria en la Dirección General: “en esa jornada, que se suponía de despedidas, agradecimientos y buenos deseos, la prioridad fue otra para la 'interina' Dirección General de Industria: firmar cuatro resoluciones con las que se venían a declarar ‘de utilidad pública’ diferentes obras relacionadas con el nuevo tendido eléctrico y sus torretas en Fuerteventura. Todo, dentro de un macroproyecto, convenientemente troceado”.



Decenas de acuerdos institucionales, debates de todo tipo y gestiones en varias instancias, habían conseguido paralizar estos proyectos eléctricos durante años, con el compromiso del Gobierno de Canarias de que no se instalarían si Fuerteventura no daba su visto bueno.



“Y el último día de la dirección socialista en la Consejería de Industria, en el tiempo de descuento, ya ven ustedes a qué se dedicaron: a pisotear la opinión del pueblo majorero y de sus instituciones, y a firmar el ‘todo vale’ para el tendido eléctrico”, indicó Nereida Calero.



Subrayó por lo tanto la necesidad de realizar una revisión de oficio de todas las resoluciones del tendido eléctrico. Y hacer esa misma revisión de todos los expedientes 'troceados'. “Porque es obvio que se trata de un macro proyecto, que atraviesa tres islas y que, por tanto, no puede ser resuelto con informes ambientales parciales, sino que requiere al menos de una evaluación ambiental estratégica”, concluyó.