Fuerteventura.- Antigua, Pájara y el Cabildo trabajan juntos en el montaje de la Feria Insular de Artesanía

El concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Antigua, Matías Peña, ha visitado esta mañana las operaciones de montaje que desarrollan conjuntamente los operarios del Ayuntamiento de Pájara junto con los de Antigua, levantando la estructura e instalando las lonas de las carpas que acogerán la celebración de la XXXI Feria Insular de Artesanía.



He querido agradecer personalmente a los trabajadores, como ya lo hice a sus responsables, el esfuerzo que están realizando en el montaje del recinto ferial, para que todo este preparado y en las mejores condiciones para acoger del 10 al 13 de mayo a más de doscientos artesanos, además de las actuaciones y los conciertos previstos.



Este miércoles por la mañana se ha finalizado la estructura de las carpas, dejando instalada las lonas de cada una de las carpas del recinto ferial, trabajo desarrollado conjuntamente por los ayuntamientos de Pájara y Antigua, coincidiendo también con la labores de señalización y acondicionamiento del parquing realizadas por operarios del Cabildo de Fuerteventura.



La colaboración entre instituciones resulta fundamental para garantizar un buen trabajo terminado en tiempo y forma, afirma Peña, de esto se habla mucho pero una clara demostración de que no se queda en palabras, es el apoyo mutuo en el terreno y sobre la obra que se viene realizando en el recinto de la Feria Insular de Artesanía, que aunque este organizada por el Ayuntamiento de Antigua y la Fundación Colectivo Mafasca, no deja de ser una Feria de Artesanía de toda la isla.