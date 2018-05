Conscientis Fuerteventura,viaje hacia la salud, el medioambiente y el arte de vivir

• Se celebrará en el parque La Gavia de Los Hormiga el 19 y 20 de mayo

• Nuestra página en redes sociales ha recibido en una semana más de 6.500 visitas

• De los 19 talleres gratuitos ofertados ya están cerrados 14

• Hoy llega a la isla el artista francés del reciclaje Bernard Pras que hará una obra con desechos marinos





Puerto del Rosario, 7 de mayo .- ConscientisFest es un nuevo concepto de festival, abierto, integrador, gratuito y para todos los públicos con el fin de impulsar la transición hacia un futuro más sostenible, humano y saludable en la isla de Fuerteventura. Gira en torno a cuatro ejes: alimentación consciente, bienestar emocional, respeto animal e intervención en el espacio y acciones sostenibles slow life. Cuenta con el apoyo del Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario.





La inspiradora del festival Conscientis Fuerteventura es una mujer del barrio de El Charco de toda la vida, en Puerto. Marga Bethencourt sintió la necesidad de contribuir con un granito de arena a que Fuerteventura fuera más sana, más sostenible, más humana para todos sus habitantes, y empezó a dar cuerpo a la idea. En un principio se unieron a su proyecto Inés Nájera y Aída le Pesqueur, una iniciativa a la que se han incorporado un ejército de voluntarios para que Conscientis Fuerteventura llegue a buen puerto. El germen del que ha surgido el festival es la asociación Awake Sinhuella con el fin de abrir el camino a las nuevas generaciones para que sean protagonistas de un cambio sustentado en sencillas acciones cotidianas que se mantengan en el tiempo.





La asociación Awake Marga Bethencourt considera que nuestra biodiversidad se degrada continuamente, 1 de cada 6 peces tiene microplásticos en su interior, tenemos escasez de agua potable, y todo esto es lo que nos ha impulsado a crear acciones responsables que generen cambios. “Pretendemos que la gente conozca a través del disfrute y de la participación qué recursos pueden utilizar en su vida cotidiana para que se produzcan cambios reales que redunden en el bien de la comunidad”.





Punto neurálgico





El corazón del ConscientisFest son las ponencias, en las que participarán la doctora Odile Fernández, autora del best seller ‘Recetas para vivir con salud’, el doctor Sergio Sánchez, presidente de la Sociedad Canaria de Medicina Integrativa, Daniel Rolleri, presidente de la Asociación Ambiente Europeo, José A. Corraliza, doctor en Sociología y Psicología Medioambiental, Leonardo Anselmi, director de la Fundación Franz Weber, y Mariví Simona, comunicadora entre especies. A ellos se unen expertos de las islas en varias materias como Felipe Morales, José Antonio Manchado, Lidia Castañeda, David Yaret, Montse Puyol, Davinia Vidal, Michel Pomikala, José Leiras y Esther Castro, Maite Hernández y muchos más.





Todos ellos son los que ofrecerán al público la información puntual y los recursos necesarios para potenciar nuestra salud física, emocional y espiritual, lo que redundará en el bienestar de la comunidad. El Conscientis Fuerteventura es el p unto de encuentro de muchos colectivos que están caminando en la misma dirección.





Talleres y actividades





Son muchas las actividades que se celebran en paralelo, por tanto el público tendrá que escoger entre los distintos talleres, showcooking, workshops, fingerfood, disciplinas corporales, arte, teatro y música.





Cuatro grandes chefs vegetarianos como son el francés Baptiste Barefood, Viky Frau, Natalia Croissier, Aída le Pasqueur participarán en el Conscientis para ofrecernos su saber en los fogones, talleres y charlas, a los que se unirán Alberta Maggi y Alexis Morales. De hecho, de los 19 talleres que ofrece el festival, los de showcooking se han llenado en tres días, y a día de hoy ya se han cerrado 14.





El sábado 19 de mayo, coincidiendo con el Día Mundial del Yoga, se ofrecerá tres masterclass: yoga para niños, chikung y danza del vientre. Además, tendremos una exhibición de danza chi-now.





Por su parte la asociación Fuertemovimiento ofrecerá talleres educativos de reciclaje, malabares, pintura de caras y animales, mientras que la Asociación Amigos Waldorf representará un cuento y un teatrillo. Asimismo Avanfuer ofrecerá una visita guiada por los huertos urbanos, y el PFAE Puerto Vivo II realizará actividades de animación infantil relacionadas con reciclaje y alimentación saludable.





Arte y música





Bernard Pras, artista francés y visionario de la perspectiva, llega a la isla el 8 de mayo para comenzar a crear su obra con los residuos marinos que han recogido de las playas majoreras las asociaciones Clean Ocean Projet y Limpiaventura.





A su vez los escultores majoreros Luis Guardia, Malage, y Jonathan Delgado nos mostrarán su arte, mientras que Yaiza Sotorrio e Iván López seguro que nos sorprenden.





La actriz Laura Squinoval, integrada en el equipo de organización del evento, confesó que participa en Conscientis por “convencimiento personal”. “Voy a hacer una performance para teatralizar cinco emociones básicas: ira, miedo, asco, alegría y tristeza, 18 minutos para vivir emociones intensas. Me ayudaré con música y con los mismos elementos que estamos utilizando para armar el mobiliario del festival: madera, goma, plástico, pero no se con lo que me voy a encontrar, dejo un margen de improvisación e imaginación que me va a surgir en el momento”. Será el sábado 19 de mayo, a las 12.45. Y el domingo 20, junto con niños y niñas y otras compañeras de teatro desarrollaremos acciones de clown, de mimo, y de provocación entre el público.





El maestro de la guitarra y compositor canario Blas Sánchez, abrirá el festival en el que también se podrá escuchar en acústico a Bullakruda de Tenerife, Amayama de Holanda, Africa Sulukum de Senegal, Hey Chabon de Gran Canaria, Aether Tribe de Tenerife, Kristal Bardess de Bulgaria, y al italiano Daniele Regano. Todo está interconectado, el arte, la música, la comida, las emociones, todo tiene que ver con nuestro objetivo principal: el bienestar global.





Apoyos y promoción

El Cabildo de Fuerteventura a través del área de la Biosfera está apoyando al festival Conscientis Fuerteventura, mientras que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario promueve el evento.

La concejalías de Parques y Jardines y Urbanismo se están encargando de acondicionar y mejorar el estado actual del parque la Gavia de Los Hormiga, rehabilitando y reparando los desperfectos, así como acondicionando un espacio anexo como parque de perros. Por su parte, la concejalía de Participación Ciudadana está impulsando el proyecto Mestura Puerto, un proyecto pionero de innovación a través del emprendimiento colectivo, la colaboración y participación ciudadana en el que colaboran el estudio de arquitectos FaseBase.





Asimismo, la concejal de Salud Pública, Paloma Hernández, destaca que cuando se “nos presentó el proyecto en distintas áreas del ayuntamiento, pensamos que quizá en Puerto faltaba algo que aunara la salud, la alimentación, el bienestar emocional, el respeto animal y la protección del medioambiente para potenciar la estrategia que queremos impulsar en Puerto como municipio saludable”.





Además, en la semana previa al festival, del 14 al 18 de mayo, Conscientis colaborará con la Semana de Arte Urbano en la que intervendrán colegios, vecinos y los artistas tinerfeños Ione Domínguez y Fran Feoplip.





Entre los apoyos recibidos destaca el de la fundación La Fuerza del Corazón impulsada por Alejandro Sanz que está difundiendo por redes sociales; el del futbolista madrileño Carlos Cuéllar, que se ha convertido en nuevo jugador del Maccabi Petah Tikva , de la primera división de Israel, apoya Conscientis y ha dejado su comentario en Face Book. Lo mismo ocurre con la inglesa Fiona Oakes, tres veces campeona mundial de atletismo,,, la Fundación Gunter Pauli, y el humorista canario Jabiconbe.





A pesar del gran trabajo que está suponiendo para el equipo de organización, todos los participantes aseguran que están encantados de prestar su esfuerzo y su tiempo de forma desinteresada y voluntario, se superan los obstáculos todos, comulgamos con el espíritu del festival: Aunque el mundo se acabe mañana, hoy planto un manzano (Martin Luther King)