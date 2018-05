Conscientís Fuerteventura.- Mariví Simona: “Mi tarea es divulgar la telepatía que es el lenguaje que compartimos todos los seres vivos del planeta”

• La comunicadora entre especies asegura que es parte de nuestra evolución

Puerto del Rosario,Fuerteventura a 23 de mayo.- Con un nombre tan sugestivo para una ponencia como el de ‘Voces desde el corazón del mundo’ en el marco de festival Conscientis Fuerteventura, Mariví Simona habló de todas las voces que nos llegan y a las que los humanos no prestamos mucha atención, las de los animales, vegetales, minerales, la propia Tierra y el Cielo, para transmitir lo que nos están diciendo, el por qué y el para qué.

“Mi tarea es divulgar la telepatía que es el lenguaje que compartimos todos los seres vivos del planeta, afirma, por eso yo me defino como comunicadora entre especies, porque me siento comprometida con esta tarea. La telepatía puede parecer un don pero no lo es, lo tenemos todos los seres, pero los humanos no la utilizamos o no lo sabemos hacer”.

Cuenta Mariví Simona que la primera vez que tuvo una experiencia de comunicación entre especies fue en un viaje que hizo a África donde “oí dentro de mí la voz de un león que me decía: ¿Y tú quien eres? Pensé que me había vuelto loca en ese momento, me pegué un sustazo, lo borré de mi mente y se me olvidó”, recuerda. Pero una semana más tarde, “apareció una ballena y con ella ya tuve una conversación más larga. Lo guardé como una experiencia especial, de las de una vez en la vida, pero sí tuve claro que había hablado con ella”, aunque no se lo conté a nadie salvo a una amiga que investigó y me dijo que había personas que eran comunicadoras entre especies en Estados Unidos, y que era una profesión. A raíz de esta experiencia empecé a formarme, y a “comprender que me comunicaba con los animales de una manera natural”.

“Esta forma de comunicación es percibir desde la conexión, reconocer la sensación de sentir que eres uno con todo lo que te rodea, algo que cada vez lo están sintiendo más personas, asegura Mariví Simona. De hecho, “es parte de nuestra evolución, no es un don especial que yo tenga aunque lo parezca, pero para desarrollarlo hace falta un compromiso y un recorrido personal, a pesar de que todos nacemos con él”.

La comunicadora entre especies está convencida de que todos los animales se comunican con el humano, pero “es el humano quien se muestra más reticente porque tenemos nuestro status”. Lo que sí es cierto, reconoce, es que “los animales libres son más ‘complicados’ mientras que los que viven entre nosotros, perros, gatos, caballos, pájaros y otros están haciendo una labor importante que es la de puente entre la naturaleza y los humanos, ya que nosotros hemos hecho un movimiento de abandono y vamos por libre construyendo ciudades como para resguardarnos de esa misma naturaleza, que al fin y al cabo es todo lo que existe”.

Para Mariví Simona, el festival Conscientis Fuerteventura es como una puerta a esa nueva percepción que la están empezando a sentir muchas personas, y “lo vamos a notar de aquí a 2022, una fecha en la que parece que la Tierra estará irreconocible”.