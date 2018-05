Conscientis Fuerteventura : La Gavia de Los Hormiga se convierte en escenario de arte urbano

• Los tinerfeños Ione Domínguez y Fran FeoFlip, invitados del Festival Conscientis, están trabajando en un mural

Puerto del Rosario, 17 de mayo .- La capital majorera está viviendo esta semana muchos acontecimientos culturales, entre ellos la Semana de Arte Urbano promovida desde la concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Uno de los escenarios es la Gavia de Los Hormiga donde, por un lado, los tinerfeños Ione Domínguez y Fran FeoFlip, invitados del festival Conscientis Fuerteventura, están trabajando en un mural situado en la pared posterior de la oficina del proyecto Mestura; y por otro, el PFAE Puerto Vivo II, viene desarrollando a lo largo de esta semana distintos talleres de animación y dinamización destinados a los escolares del municipio así como a la población asistente al centro ocupacional.





Subidos en sendas escaleras, Ione y Fran tienen una inmensa pared por delante de forma redondeada en donde han estampado varias galaxias. El reto comienza cuando tienen que situar material reciclado en este universo particular.





“Se rompe una frontera entre el graffiti y escultura, apunta Fran FeoFlip, porque vamos a combinar las letras escritas con las letras transformadas con reciclaje y residuos. Combinar el formato 2D de los murales con instalación o escultura”.





Por su parte, Ione Domínguez se alegra de “poder hacer algo experimental porque no es lo que suelo trabajar”, no haría esto en la calle, así que para mí tener la oportunidad de poder hacerlo supone un aprendizaje, me gusta, y es un aporte social, plástico y espiritual. No sólo enriquece a la gente que pasa por aquí, sino que a mí también”.





Para Fran FeoFlip “poder transformar un espacio que estaba un poco abandonado y con tantas posibilidades es un reto, se pueden hacer buenas cosas aquí, además están los huertos urbanos”. En su opinión, “el proyecto Conscientis va a significar una nueva vida para este espacio, en el que se va a incorporar un parque para perros, y más cosas. Seguramente la gente empezará a venir por aquí”, concluye.