Conscientis Fuerteventura : Doctora Odile Fernández sostiene que “no hay que esperar a estar enfermo para cuidarse”

• Recomienda reducir el consumo de carne roja, azúcares y alimentos ultraprocesados

Puerto del Rosario, Fuerteventura a 22 de mayo .- Una de las ponentes que congregó a más personas en el festival Conscientis Fuerteventura fue la doctora Odile Fernández, quien habló sobre alimentación saludable, un acto con el que contó con una intérprete de signos, presentó su último libro ‘Recetas para vivir con salud’, y ofreció un taller práctico en el que enseñó a los asistentes algunos de sus secretos culinarios.

Admirada por unos y criticada por otros, superviviente de un cáncer de ovarios, enfermedad que para superarla utilizó técnicas de la medicina tradicional como cirugía y quimioterapia que complementó con otras técnicas de medicina integrativa, la doctora Odile Fernández defiende cuatro pilares básicos para cuidar la salud y prevenir la mayoría de enfermedades crónicas: aprender a comer de forma sana, hacer ejercicio físico, cuidar la mente para gestionar las emociones negativas y llevar un estilo de vida saludable. “Se trata de cuidar nuestro ser en conjunto, dice, “no hay que esperar a estar enfermo para cuidarse”.

Respecto a la alimentación, la doctora Odile recomienda “reducir el consumo de carne roja, embutidos, azúcar, alimentos azucarados, aceites refinados, y en general alimentos ultraprocesados, e incrementar el consumo de alimentos frescos y de temporada, a ser posible ecológicos y preparados en casa donde vamos a dar prioridad al mundo vegetal: hortalizas, frutos secos, semillas, legumbres y granos, que van a ser nuestros protagonistas del día a día”.

De la teoría a la práctica

Odile Fernández nos invita a ser conscientes sobre lo que decidimos comer cada día, ya que influye en nuestra salud presente y futura. “Lo que estamos comiendo hoy influirá en las enfermedades que tengamos dentro de 20 años, remarca, y para cuidarse no hay que hacer dietas especiales ni nada complicado, simplemente llevar un estilo de alimentación basado en lo que nos da la tierra, con mucho producto fresco y cocinado en casa, esa es la clave”.

“No solamente hay que cuidar lo que comemos sino cómo lo cocinamos, ya que es preferible utilizar técnicas culinarias suaves como el vapor, hervido, o crudo para que los alimentos nos aporten todo su valor nutricional, e intentar limitar barbacoas, frituras y parrillas”, remarca la doctora Odile Fernández. Asimismo recomienda utilizar “el microondas sólo para calentar agua, y nunca calentar alimentos envueltos en plástico, y si lo utilizamos que los recipientes sean de cristal, porcelana o acero inoxidable”.

“Creo que la teoría la sabemos todos, considera, pero el problema está en llevarla a la práctica. En general la gente come muy mal, no tenemos tiempo y damos prioridad a otras cosas, por eso lo que intento es facilitar a la gente una manera de comer que no sea muy complicada, se trata de concienciarnos para obtener efectos beneficiosos sobre nuestra salud con sólo un poquito de cuidado”. Y sobre todo, remarca, “no hay que esperar a estar enfermo para cuidarse”.

Mantiene la doctora Odile Fernández que “el cuerpo nos avisa de que nos estamos poniendo enfermos, de que algo no va bien, es más la mayoría de la gente con cáncer, cuando confirma el diagnóstico, aseguran que ya lo sabían porque sentíamos que algo no funcionaba bien dentro de nosotros”. “No escuchamos a nuestro cuerpo porque estamos muy desconectados de nuestro ser interior, de nosotros mismos, afirma, vamos corriendo a todos sitios, no nos paramos a pensar cómo nos sentimos, nos metemos en la vorágine del día a día, y una de las claves está en echar el freno, respirar profundamente y pararse un poco para conectar con uno mismo, con la gente que nos rodea, con la tierra, para ser conscientes de todas las carencias que tenemos ya sean emocionales o alimentarias”.