Puerto del Rosario.- Concejales de NC, AMF, IF e IU califican indignante, Liquidación del Presupuesto del 2017

la Liquidación del Presupuesto del año 2017 que les presenta la mayoría de gobierno, CC-PSOE de Puerto del Rosario, con un Remante positivo de Tesorería positivo de más de OCHO MILLONES DE EUROS. De indignante, califican los concejales de NC, AMF, IF e IU,la Liquidación del Presupuesto del año 2017 que les presenta la mayoría de gobierno, CC-PSOE de Puerto del Rosario, con un Remante positivo de Tesorería positivo de más de OCHO MILLONES DE EUROS.





Así lo afirman los concejales, después de comprobar y revisar esa liquidación, y comprobar cómo en el estado de Ingresos reconocemos derechos en una cuantía superior en más de SEIS MILLONES, a la previsión inicial, y en gastos, concretamente en inversiones reales, solo son capaces de ejecutar un 34% de los créditos definitivos, o sea, de los NUEVE MILLONES Y MEDIO, solamente invierten TRES MILLONES Y MEDIO. Un auténtico despropósito y una demostración de ineficacia absoluta para con la gestión municipal. Así lo afirman los concejales, después de comprobar y revisar esa liquidación, y comprobar cómo en el estado de Ingresos reconocemos derechos en una cuantía superior en más de SEIS MILLONES, a la previsión inicial, y en gastos, concretamente en inversiones reales, solo son capaces de ejecutar un 34% de los créditos definitivos, o sea, de los





Con las necesidades de esta ciudad y municipio y ser incapaz de apenas ejecutar un tercio del dinero presupuestado refleja la capacidad de esta mayoría de gobierno de CC-PSOE.





Negarnos en Pleno, que no se podían bajar los impuestos porque se podía poner en peligro la estabilidad presupuestaria, y luego reconocer derechos entre los capítulos 1, 2 y 3, por encima de lo presupuestado, por valor de más de más de SEIS MILLONES DE EUROS, aunque haya más de la mitad pendiente de cobro, es engañarnos y engañar a la ciudadanía de nuestro municipio que es quien paga sus impuestos religiosamente.





Ante este panorama desde NC, AMF, IF e IU nos atrevemos a plantear, y así lo vamos a exigir mediante moción al respecto, que ese remante positivo de OCHO MILLONES DE EUROS se destine, saldada la deuda bancaria como lo está, a incrementar nuestros servicios de Seguridad, de Bomberos y a servicios básicos y esenciales de carácter administrativo, pero exigiremos que se destinen a obras deportivas en Matorral, Casillas del Ángel y el Barrio del Charco una importante cuantía en el capítulo de inversiones sostenibles. No puede ser que estos tres lugares mencionados no tengan al menos un campo de fútbol de césped sintético en condiciones de ser homologado y disputar en él competiciones oficiales.





Por último, y ya lo hemos registrado por escrito, demandaran la comparecencia en Pleno de los concejales de Hacienda, Contratación y Obras a fin de que expliquen, unos el incremento de los derechos reconocidos, y el por qué no se podían haber bajado los impuestos, y otros para que expliquen el bajísimo nivel de ejecución del capítulo de Inversiones, un tercio de los créditos definitivos.