PSOE Canarias exige al Gobierno Clavijo que asuma responsabilidades sobre el desastre medioambiental del Muelle de Gran Tarajal

Canarias, 12 de abril de 2018.- El diputado del PSOE por Fuerteventura, Iñaki Lavandera, exigió hoy al consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Fernando Clavijo (CC) que asuma responsabilidades sobre el desastre medioambiental ocurrido en el muelle de Gran Tarajal a finales de febrero y principios de marzo.

En comisión parlamentaria, recordó que fue Puertos Canarios el que autorizó y estableció las condiciones para el amarre temporal de los barcos que han acabado hundidos en la dársena y también el que debe formular las exigencias para establecer las condiciones de seguridad, sin que constituya un peligro para las personas, los bienes o el medio ambiente.

Lavandera le reprochó al consejero de CC que el afán por ingresar 150.000 euros con una actividad que no debía haberse permitido en el puerto de Gran Tarajal “suponga ahora un coste de 5 millones de euros que no está claro quién los acabará pagando, si los seguros de los buques o la propia administración canaria”.

El diputado le afeó al responsable de Obras Públicas su falta de transparencia y el hecho de no haber respondido de forma clara si el puerto de Gran Tarajal cuenta con plan interior marítimo -plan de contingencia ante un suceso de contaminación marina en el ámbito del puerto-, así como que no aclarase no solo su existencia sino si está aprobado por el Gobierno de Canarias.

“Esconder esa información que ya hemos solicitado por escrito nos hace sospechar que el Gobierno de Canarias pretende esconder su incompetencia”, a la vez que le recordó que a través de su función de Policía Portuaria debía haber exigido la presencia de tripulación para que los barcos pudieran haberse hecho a la mar antes de la llegada del temporal.

Asimismo, recordó que se aprobó por unanimidad, en el debate sobre el estado de la nacionalidad, la propuesta de resolución del PSOE exigiendo las obras de abrigo necesarias para mejorar las condiciones de esta importante infraestructura. En este punto, subrayó que nunca debió autorizar este uso y sí potenciar el náutico, turístico y pesquero, “tal y como lo han hecho responsables políticas anteriores a su llegada”.

Iñaki Lavandera le recordó al consejero que Fuerteventura es la isla que mayor actividad y mayores ingresos le genera al ente público Puertos Canarios, por lo que le exigió un mayor compromiso con las inversiones portuarias de esta isla, tanto en Gran Tarajal como respecto a la ampliación del puerto de Corralejo, las mejoras de las instalaciones del muelle de Morro Jable o de los pantalanes en el refugio pesquero de El Cotillo, entre otras.