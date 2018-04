PP : Piscina de Puerto del Rosario vuelve a perder agua

El PP de Puerto del Rosario solicitó hace más de tres semanas ir a ver las obras de la piscina municipal. "No pudimos acceder al edificio porque no encontraban las llaves. Pero pudimos comprobar que las obras que debieron comenzar el 20 de febrero no se habían iniciado", denuncia la portavoz. "El pacto de CC y PSOE se demuestra incapaz de gobernar Puerto del Rosario. Exigimos responsabilidades. Ya está bien de cargar al contribuyente con el desastre de gestión que ha supuesto la piscina".