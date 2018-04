NNGG recoge cientos de firmas a favor de la Prisión Permanente Revisable en Fuerteventura

Por su parte, el secretario insular, Alberto Oviedo, ha añadido que hay una razón muy importante para no eliminarla del ordenamiento jurídico español: "El criminal todavía tiene la posibilidad de reinsertarse en la sociedad y será un personal técnico-psiquiátrico o funcionarios de prisiones los que decidan si esa persona puede salir a la calle o no". Oviedo añade que esta es una demanda de uno de cada ocho españoles que "han reclamado que no se derogue una figura jurídica que impide que delincuentes que hayan cometido graves delitos salgan de la cárcel sin cumplir su pena íntegra".