Nereida Calero defiende el carácter turístico de todos los municipios de Canarias

Subraya la cualificación de los profesionales locales y plantea acciones para que se priorice la contratación de los desempleados residentes en Canarias



La diputada del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura, Nereida Calero, consideró que “con 15 millones de turistas al año, todos los municipios de las Islas se relacionan de una u otra forma con la actividad turística, tengan o no plazas alojativas o establecimientos de ocio y restauración”, y por lo tanto merecen la consideración de municipio turístico a todos los efectos.





Puso como ejemplo el caso de Betancuria, “un municipio a priori rural, pero que en realidad a diario puede recibir tres veces más turistas que el número de habitantes con que cuenta. Con todo lo que ello implica en materia de servicios, y que arrastran importantes problemas de financiación”, por lo que abogó por no diferenciar en dotación de recursos a estos municipios.





Nereida Calero intervino en representación del Grupo Nacionalista Canario durante la comparecencia del presidente de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, José Miguel Rodríguez Fraga, ante la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes, sobre el modelo turístico de Canarias y la coordinación entre las diferentes administraciones.





Empleo turístico





Hizo especial hincapié en la situación del empleo turístico, “porque con casi un 20% de desempleo, se siguen importando profesionales para el sector”.



Indicó además no estar de acuerdo con el argumento de la falta de cualificación de los profesionales de Canarias, “hasta hace poco había alrededor de 250 licenciados y diplomados en Turismo en las listas del paro, y otros tantos titulados en toda clase de módulos y ciclos relacionados con el sector. Profesionales perfectamente cualificados, pero que no encuentran ocupación porque hay empresas que prefieren traer de fuera, probablemente porque las condiciones salariales que aplican sean peores”, planteó Nereida Calero.



Municipios turísticos



Con respecto a la definición de municipios turísticos, mostró sus dudas incluso a la hora de establecer planteamientos territoriales o municipales, “porque, como hemos visto al hablar de zona turística, las rayas de los mapas no existen sobre el terreno. Ni en las condiciones de vida de las personas, ni en las necesidades de los visitantes”.



No obstante, sí advirtió que hay que poner sobre la mesa recursos suplementarios relacionados con Sanidad, Educación, Seguridad… “Porque convivimos con colegios en los que las bajas y altas de alumnado de diferentes nacionalidades se suceden durante todo el curso escolar. Con todo lo que ello significa en cuanto a la incidencia en la dinámica cotidiana del aula”.



O Áreas de Salud en las que el número de cartillas médicas no se corresponden con la demanda suplementaria que tienen que prestar los profesionales sanitarios a pacientes, llegados de múltiples nacionalidades para pasar sus vacaciones.



“Hablamos de necesidades suplementarias de seguridad en las playas. De limpieza callejera y hasta de seguridad ciudadana”, indicó la diputada majorera.



Puso como ejemplo a La Oliva, “un municipio netamente turístico, que genera mucho empleo y actividad económica, pero que también está soportando una sobre demanda de servicios que normalmente no cuadra con los criterios que se aplican para dotarlo de recursos”.