Mario Cabrera plantea acciones para que la oferta de formación de especialista médicos “se aproxime a la demanda real que hay en las Islas”

Mario Cabrera, diputado del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura, expuso hoy en el Pleno del Parlamento de Canarias “acciones y coordinación entre instituciones” para conseguir que “la oferta real de plazas MIR de formación de especialistas médicos se aproxime a la demanda real de las Islas”.



Explicó durante la comparecencia que planteó sobre esta cuestión al consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, que “la prioridad es asegurar la calidad formativa, pero al mismo tiempo no podemos permitir que después de 10 o 12 años de muchos esfuerzos invertidos en la formación de un profesional, éste acabe abandonando las islas porque fuera de ellas recibe más incentivos”.



José Manuel Baltar, por su parte, señaló que en coordinación con otras comunidades autónomas ya se han presentado al Ministerio hasta trece propuestas de modificación del sistema de acreditación docente y de funcionamiento de los MIR.



Indicó además que Canarias cuenta actualmente con una solicitud para aumentar en 30 el número de plazas de formación MIR en los hospitales de las Islas (actualmente son 253 las de médicos), pero que se está a la espera de la respuesta del Ministerio. Además. Expuso que también se ha solicitado autorización al Ministerio para poder ofertar plazas MIR asociadas a contratos de pos formación.



Mario Cabrera valoró estas acciones porque “mientras el sistema formativo español prácticamente impide un aumento sustancial de plazas de MIR, por otro lado estamos viéndonos obligados a importar especialistas de otros países a través de complicados procesos de homologación, o bien a sobrecargar de trabajo, guardias, consultas y listas de pacientes a los ya existentes aquí”.



Y añadió que esta problemática es especialmente en islas no capitalinas como Fuerteventura.



Ante ello, planteó agilizar el funcionamiento del sistema de interinidades y acceso a plazas en titularidad “para que no acabemos perdiendo hasta el 40% de los especialistas que tanto cuesta formar y que luego se van a otros sitios a ejercer su profesión”.



Por lo que abogó por tomar medidas para crear un entorno que, dentro de las competencias autonómicas y de la calidad como prioridad, “nos permita formar un número más acorde con la demanda de especialistas y conseguir que una vez formados apuesten por desarrollar su vida profesional aquí”.



“Y cuando digo aquí, permítame que subraye que pienso en Canarias, pero pienso sobre todo en las islas no capitalinas, donde convivimos con importantes carencias de especialidades que están condicionando la calidad de vida de nuestros vecinos”, concluyó Mario Cabrera.