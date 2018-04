Lola García valora el carácter novedoso del protocolo de acompañamiento de alumnado trans, porque “la norma debe adapte a las personas y a su sexo sentido, no al revés”

La diputada del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura, Lola García, puso ayer a la Consejería de Educación como referencia del trabajo que se debe desarrollar en relación con la visibilización y normalización con el colectivo trans, “frente a la losa burocrática de la normativa existente en otros ámbitos”.



Lola García se refirió al carácter pionero del “protocolo escolar de acompañamiento al alumnado transexual, porque en una etapa vital muy importante al alumnado no se le piden ni informes, ni valoraciones ni documentación. Simplemente con expresar el sexo sentido basta para que se le comience a tratar de acuerdo con su identidad”.



La parlamentaria majorera consideró que “esa es la línea que se debe seguir en la normativa estatal y autonómica para la no discriminación por identidad de género. Despatologizar y desburocratizar el tratamiento a las personas”.



Lola García intervino en representación del Grupo Nacionalista Canario en el marco de la comparecencia del vicepresidente de la Asociación Transboys, Yelko Fernández sobre las demandas y retos en la modificación legislativa y desarrollo reglamentario de la Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales.



Advirtió Lola García “de la losa añadida que la burocracia y los formulismos colocan sobre el colectivo trans”.



Puso como ejemplo “las gestiones que los diputados del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura hemos tenido que hacer ante jóvenes que simplemente para acceder a un DNI con su sexo han tenido que esperar demasiado tiempo, con los problemas derivados que ello le ha representado ante cualquier trámite administrativo o simplemente para poder viajar. Eso no puede seguir pasando. Hay que conseguir que la norma se adapte a las personas y a su sexo sentido, y no al revés”.



Explicó que además la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda ya ha puesto en marcha el procedimiento de consulta sobre el borrador para modificar la denominada Ley Canaria 8/2014. Porque, “todos coincidiremos en que aunque en su momento pudiera ser novedosa, ya requiere de una actualización para responder mejor a la realidad de nuestra sociedad”, consideró Lola García.