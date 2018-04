Lola García plantea contrataciones centralizadas de médicos que incluyan obligatoriamente la prestación de servicios en islas no capitalinas

Cree imprescindible “acabar con la espiral ilógica” que limita excesivamente las plazas MIR, pese a que hay demanda de más especialistas





La diputada del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura, Lola García, planteó ayer en el Parlamento de Canarias la necesidad de “acabar con esta espiral ilógica: hacen faltas más especialistas médicos, sobre todo en las islas no capitalinas, pero el sistema no permite formarlos, y por lo tanto los traemos desde otros países o sobrecargamos a los que ya tenemos”.



Se refirió en concreto a las plazas de formación de Médicos Internos Residentes (MIR), que anualmente asigna cada año el Ministerio, como uno de los grandes frenos.



Agravado porque “en el actual sistema sanitario español tenemos un serio problema de privatización creciente, con lo que ello implica de competencia por la demanda de profesionales por parte de centros hospitalarios. Pero también la previsión de jubilaciones inmediatas para estos próximos años…” O los mencionados límites derivados de los sistemas de formación de especialistas a través de las plazas MIR.



Ante la situación especialmente complicada que atraviesan las islas no capitalinas por la carencia de especialistas, Lola García expuso al consejero de Sanidad José Manuel Baltar, la necesidad de “centralizar los contratos de profesionales para que las plazas se asignen directamente desde el SCS y no pueda darse el caso de competencia directa o indirecta entre distintas Áreas de Salud e incluso centros hospitalarios”.



Advirtió que es una forma de contratación que ya funciona con el profesorado de Educación.



También consideró que, para dar respuestas más urgentes a las islas no capitalinas, se deben ligar los contratos en los grandes hospitales a la prestación de las funciones también durante un determinado tiempo, o durante ciertos días a la semana o al mes, en las islas no capitalinas.



“Me consta que algo de esto ya se está haciendo con el traslado determinados días de especialistas muy concretos. Pero nuestro planteamiento es que no sean excepcionales ni puntuales, que sean regulares y normalizados”, aclaró.

Consideró que si con todo ello “podemos evitar viajes a los pacientes de las islas, desplazando determinados días a especialistas”, probablemente será “un primer paso para avanzar hacia la cura del enfermo”.



Ya que un desplazamientos que para un vecino de una isla capitalina puede conllevar un par de horas, “para un vecino de una isla no capitalina que vaya a un Hospital de referencia para pasar consulta se convierte en una jornada entera dedicada a estar en aeropuertos, aviones, transporte sanitario y vuelta a casa por la misma ruta. Y a ello le añadimos el padecimiento característico de una dolencia; el cansancio propio del viaje en avión; la necesidad de buscar acompañantes; los gastos derivados de la estancia fuera… que por mucho que hablemos de dietas, siempre acaban existiendo”.



Por lo que podemos entender “que no hay estadísticas que valgan, ni ratios, ni cartillas sanitarias ni nada… Es inhumano someter a un enfermo a un desplazamiento de estas características fuera de su isla cuando pueden existir alternativas más razonables”, indicó.