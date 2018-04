Lola Garcia : Las islas no capitalinas tendrán tribunales propios en las oposiciones de profesorado de Secundaria, FP e Idiomas del 23 de junio

La diputada del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura, Lola García, destacó en el Pleno del Parlamento de Canarias “la importancia que tiene la recuperación de los tribunales insularizados” para las oposiciones a Secundaria y FP en la convocatoria que acaba de aprobar el Gobierno de Canarias a partir del próximo 23 de junio, con un total de 1.160 plazas.



En octubre de 2016 el Pleno del Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley elaborada por los diputados del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura y defendida por la propia Lola García, dirigida a que en próximas convocatorias de oposiciones en Educación se crearan tribunales en las islas no capitalinas, siempre que existiera un número suficiente de opositores solicitantes.



La demanda se justificaba “en el sobrecoste económico y la inversión de tiempo extra que los opositores debían asumir para poder concurrir a las pruebas en las islas capitalinas”, aclaró. Todo ello, después de que en las anteriores oposiciones los tribunales se centralizaran en Tenerife y Gran Canaria.



En este sentido, la consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón, confirmó a Lola García la organización de estos tribunales en las islas no capitalinas para las oposiciones de profesorado de Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas que comenzarán el próximo 23 de junio. Siempre que exista un número suficiente de demandantes.



La diputada por Fuerteventura subrayó su valoración “de todo el trabajo organizativo que ha posibilitado poner en marcha esta convocatoria, que además entendemos que nos es nada sencillo, porque exige una importante coordinación y pre





visión”.