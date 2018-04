Fuerteventura.- Sergio Lloret cumple 100 días al frente del Ayuntamiento de Tuineje

Edu Blasco logro batir el record de España Absoluto de 100 Aletas dejando el crono en unos impresionantes 42.30. Con este ya son 32 los récords de España que he batido en mi carrera, ha sido una carrera dura, he sufrido bastante, pero ha llegado comento el nadador

Ya tengo la mínima que me faltaba para cumplir los requisitos de la federación.´

Esta liga en el norte, organizada por Navarra en nuestro deporte permite que se hagan las mínimas y se siga dando publicidad en otros lugares a este gran deporte.



Gracias a la federación y a Navarra por incluir el cronómetro electrónico en estas competiciones. Sigo cumpliendo con los requisitos que mis dos federaciones me exigen, este viaje los incluiré en mi segundo vídeo en YouTube cuando el canal esté creado Un saludo a todos, lo tenemos!

Facebook: Edu Blasco Google: Edu Blasco