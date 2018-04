Fuerteventura.- PSOE de Puerto del Rosario pide a Costas celeridad en la firma del convenio para ejecutar las obras de acondicionamiento del paseo marítimo de la capital majorera

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario pide al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno central que lleve a cabo la firma del convenio que permita iniciar las obras del proyecto de acondicionamiento del paseo marítimo Puerto del Rosario – Playa Blanca, que el Cabildo de Fuerteventura financiará al 100% a fondo perdido.





El PSOE no entiende que desde el año 2016 se estén manteniendo reuniones con los responsables de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Gobierno de España, así como con la demarcación de Costas de la provincia de Las Palmas, y que aún no se haya podido comenzar con los trabajos de acondicionamiento de una obra sumamente importante para Puerto del Rosario, y que redundará en una mejora de la calidad de vida de los residentes en la capital majorera, así como en el crecimiento del municipio.





Los socialistas en el consistorio capitalino, en la figura de los concejales Carlos Rodríguez González y Paloma Hernández Cerezo, han remitido “varios borradores con acuerdos entre el órgano insular y la institución municipal a Costas, pero desde el Gobierno central no se ha obtenido la respuesta deseada, ya que el convenio no se ha cerrado en los términos acordados, y no entendemos el porqué, ya que todo ha quedado muy claro en las reuniones que hemos mantenido con los representantes del gobierno estatal, y no sólo una vez, sino varias”.





Tanto la senadora del PSOE por Tenerife, Olivia Delgado, como el diputado parlamentario socialista, Sebastián Franquis, se han preocupado por el estado del convenio, formulando preguntas relacionadas con el tema en las diferentes comisiones a las que han asistido.





La última vez que el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, conjuntamente con el alcalde del municipio, envió el convenio al Gobierno de España para su firma fue el pasado 20 de febrero, y en la actualidad aún no se ha recibido, por lo que las obras de acondicionamiento no van a poder comenzar. Por ello, destacan los socialistas, “pedimos que de una vez por todas se firme el documento y se corrija el error en la adjudicación del licitador, que no es otro que la institución municipal portuense para hacer realidad este proyecto de vital importancia para las ciudadanas y ciudadanos de la capital”.





Cabe destacar que se trata de un convenio a tres bandas entre el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que licita la obra, Costas, que pone el suelo, y Cabildo de Fuerteventura, que se encarga de la financiación. Y así se ha acordado en los diversos encuentros que se han llevado acabo entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que dirige Isabel García Tejerina, la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Raquel Orts, y los responsables de la demarcación de Costas de Las Palmas con los representantes socialistas.