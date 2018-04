Fuerteventura.- Óliver González, elegido presidente de Nueva Canarias en el municipio de La Oliva

A continuación le tocó el turno a Óliver González, su intervención provocó uno de los momentos más emotivos, ya que quiso agradecer el trabajo realizado por Marcelino Umpiérrez durante todos estos años, “me enseñaron desde pequeño que en esta vida hay que ser agradecido, y yo tengo que agradecer a mi compañero y amigo Celino todo el apoyo que siempre me ha dado. Hemos vivido momentos muy duros y siempre él ha estado ahí apoyándome, no lo olvidaré nunca”. Seguidamente Óliver González mostró su satisfacción por la asistencia de la militancia al acto, “Nueva Canarias es un partido que sigue avanzando y que es una clara alternativa, todos los que estamos hoy aquí estamos comprometidos con este proyecto. Tengo el honor de presidir el partido en este municipio, acompañado de una Ejecutiva joven pero también con mucha experiencia, la dirección insular del partido sabe que contará con todo nuestro esfuerzo y trabajo para alcanzar el éxito en 2019”. A continuación el nuevo presidente local cedió la palabra a un emocionado Marcelino Umpiérrez, “solo puedo tener palabras de agradecimiento a esta familia, porque es lo que somos, juntos hemos vividos momentos muy buenos, pero también momentos complicados. Ver esta sede hoy con los compañeros y compañeras de siempre, y a otros nuevos que se incorporan, me produce una gran alegría. Esto demuestra que la presidencia de Óliver será una garantía de trabajo y resultados positivos”.