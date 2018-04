Fuerteventura.- Obras Públicas prevé que trabajos de remoción del puerto de Gran Tarajal finalicen en junio 2018

Pablo Rodríguez explicó que el hurto registrado el día 23 de marzo en el puerto consistió en la sustracción de una caja de herramientas y una batería vieja y afirmó que la seguridad de la infraestructura está activa 24 horas al día

El consejero reiteró la garantía de que el puerto recibirá cruceros el próximo mes de diciembre

El vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, informó esta mañana en comisión parlamentaria que se prevé que los trabajos de extracción y limpieza que se desarrollan en el puerto de Gran Tarajal para paliar los daños ocasionados por el temporal Emma finalicen en el pró ximo mes de junio.





Pablo Rodríguez señaló: “Como ya he dicho en varias ocasiones desde el primer momento se activó el plan de autoprotección y contingencia del puerto y la dirección de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, en base a la información disponible, decidió aplicar el Plan Específico de Contingencias por Contaminación Marina de Canarias, el PECMAR, y declara situación de emergencia, tomando el mando de las labores de contenció n, mitigaci ón y limpieza. En cualquier caso, a partir de ahí, el trabajo ha sido continuo día y noche, como saben desde Puertos Canarios se pidieron varias ofertas para contratar con carácter de urgencia tanto los trabajos de extracción de combustible como los trabajos de reflotamiento y extracción de material del puerto, así como de seguimiento medioambiental”.





En esta línea, el vicepresidente dio cuenta del plan de trabajo efectuado desde el inicio de la crisis hasta hoy, y expuso que actualmente de las diez embarcaciones de la flota, una ya está izada entera; otra está atracada de forma segura y atracada en el dique; una tercera flota y será sacada al dique de la rampa; tres de ellas se encuentran ya cortadas en trozos, y los fragmentos serán izados en las próximas semanas; y otras cuatros pendientes de ser cortadas y ser izadas hasta el plazo previsto de finalización de estos trabajos, en el mes de junio.





Por otro lado, ante la pregunta de los diputados, el vicepresidente aclaró que el pasado 23 de marzo el puerto registró un hurto, “ y no un robo como se ha dicho”, en la gabarra más cercana a la dársena pesquera del puerto de Gran Tarajal, y que consistió en la sustracción de una caja de herramientas y una batería. Asimismo, Pablo Rodríguez indicó: “Creo que no hay que aclarar que el hurto realizado no ha provocado ningún tipo de vertido, es más que evidente. Y la seguridad del Puerto está reforzada y funciona las 24 horas del día”.





Finalmente, durante la comisión parlamentaria, el consejero de Obras Públicas y Transportes también quiso reiterar que el seguimiento medioambiental “es impecable”, y se hace tanto a través del Plan de Biorremediación que estará activo durante un año, como de controles continuos del agua y el aire que se llevan a cabo a través de Salud Pública y la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias.