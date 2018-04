Fuerteventura.- Director Regional de Ganadería debe trabajar escuchando al sector afirma Alcalde de Antigua

El alcalde respalda las propuestas presentadas por el concejal de Agricultura, Ganadería y Pesca de Antigua al Gobierno de Canarias, y rechaza los descalificativos manifestados por el Director Regional de Ganadería que no parece aceptar la situación que atraviesa el sector.



El director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, David de Vera Cabrera, no debería defender su gestión mal-calificando a los concejales del sector, ni realizando afirmaciones que no son ciertas, señala el alcalde de Antigua, Juan José Cazorla.



En la reunión mantenida el pasado viernes entre representantes del sector primario del Gobierno de Canarias con representantes del Cabildo de Fuerteventura y ayuntamientos de la isla, se concluyó que bien esta el trabajo realizado por el Gobierno de Canarias en la isla, tanto por lo hecho como por lo que prometen hacer, explica el alcalde.



Nadie puso en duda este punto, aunque si se manifestó, señala el alcalde de Antigua, que hay propuestas concretas que todos los ayuntamientos deben recoger por escrito y referir al Cabildo de Fuerteventura, como institución insular que debe defenderlas ante el Gobierno de Canarias.



Si el Director de Ganadería del Gobierno de Canarias no comparte la calificación de crisis en el sector, lo que debe hacer no es entrar en descalificaciones a quienes son sus compañeros de trabajo, sino dedicar más esfuerzo a explicar como se combina con su calificación de buen momento de la ganadería con los datos de la reducción a la mitad de la cabaña caprina y el progresivo cierre de pequeñas y medianas explotaciones ganaderas en el municipio de Antigua y en la isla en general, concluye el alcalde Juan José Cazorla.