Fuerteventura.- Antigua activa un Plan de Respuesta Inmediata para arreglos y reparaciones puntuales en todos los pueblos

* El Ayuntamiento de Antigua pone al servicio de vecinos y vecinas la concejalía de Obras y Servicios para responder a todos los avisos sobre deterioros puntuales en aceras, asfalto, luminarias o señalítica.



* El Plan de Respuesta Inmediata activado por el Ayuntamiento de Antigua ha respondido a más de medio centenar de llamadas y avisos en menos de un mes, actuando en Costa de Antigua, Triquivijate, Caleta de Fuste, Antigua, La Orilla, Salinas del Carmen o La Corte, entre otras localidades.





El Ayuntamiento de Antigua desde la concejalía de Obras y Servicios ha activado un Plan de Respuesta Inmediata a los avisos, llamadas o reclamaciones de vecinos y vecinas del Municipio reclamando arreglos puntuales en calles, viales, caminos, luminarias, o la señalización de diferentes puntos en cada localidad.



La idea es dar respuesta a los avisos de vecinos y vecinas sobre pequeñas pero no menos importantes actuaciones sobre deterioros cercanos que cada día pueden observar en la zona o lugar donde residen, afirma el alcalde Juan José Cazorla. La actuación se prioriza según la urgencia del destrozo o el perjuicio que cause a los residentes en la zona.



Ya son más de medio centenar de avisos a los que hemos dado respuesta, añade el concejal de área, Matías Peña, reparando tramos de calzada, arreglando aceras, restituyendo adoquinado, sustituyendo tapas y rejillas de alcantarillado, etc. y así continuaremos dando respuesta en todas las localidades del Municipio.



Y concluye el concejal Matías Peña, pedimos y agradecemos la colaboración de los vecinos y vecinas llamando nuestra atención sobre los problemas encontrados y también les rogamos paciencia, porque todas las reclamaciones, serán atendidas.