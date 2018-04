Fuerteventura.- Alejandro Jorge ( NC ) exige a Marcial Morales que convoque la mesa de trabajo sobre la vivienda aprobada en el Cabildo

En julio de 2017 Nueva Canarias (NC) e IF propusieron en el pleno del Cabildo la creación de una mesa de trabajo que abordara la falta de viviendas en régimen de alquiler residencial, esta iniciativa contó con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas con representación en la institución. Desde la puesta en marcha de esta mesa de trabajo y hasta el momento únicamente se ha celebrado una reunión, ya que la segunda que iba a celebrarse lleva más de cuatro meses de retraso. El presidente insular de Nueva Canarias y consejero del Cabildo, Alejandro Jorge, lamenta la pasividad del presidente de la institución insular,“Marcial Morales no muestra interés ante la dramática situación que sufre Fuerteventura, esto va a ir a más, la falta de viviendas de alquiler residencial es un es una realidad que padece la isla. Este problema no debe afrontarse con pasividad, sino con acciones urgentes y concretas”.