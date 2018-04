Cabildo Fuerteventura lleva al Pleno la aprobación de las bases de la nueva convocatoria de ayudas al sector agrícola, ganadero y pesquero

El Cabildo de Fuerteventura llevará al Pleno de este lunes, 16 de abril, para su aprobación las bases que regulan la concesión de subvenciones dirigidas a los sectores agrícola, ganadero y pesquero de Fuerteventura. De esta manera, el Plan de Subvenciones contempla ayudas dirigidas a agricultores, ganaderos, pescadores, empresarios agropecuarios, asociaciones, cooperativas y cofradías, así como a la financiación de proyectos de investigación, entre otras líneas de subvenciones.





“ Desde el Cabildo se ha venido desarrollando una política de apoyo a los sectores primarios, con una serie de ayudas económicas que permiten a estos sectores disponer de unos medios de producción más competitivos” explica el presidente del Cabildo, Marcial Morales.





Según el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Estárico, “estas ayudas hacen posible la modernización y mejora de las instalaciones y medios productivos agropecuarios”.





Este Plan de Subvenciones recoge ayudas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria de la Isla, con el objetivo de apoyar la realización de programas de medidas higiénico sanitarias comunes a los integrantes de la ADS.





La Corporación insular contempla además la concesión de becas de formación e investigación agropecuaria por importe máximo de 8.000 euros por beneficiario, dirigidas a estudiantes o postgraduados de estudios agropecuarios o pesqueros. Por su parte, las subvenciones para el fomento y recuperación de razas autóctonas tienen también un límite máximo por ayuda de 8.000 euros.





El Plan de Subvenciones recoge además la línea de ayudas 'Subvenciones al sector agrícola, ganadero y pesquero: acciones no inventariables', a agricultores, ganaderos, pescadores, empresarios agropecuarios y armadores de buques de pesca profesional. De esta manera, se pretende financiar proyectos de inversiones no inventariables para la protección, mejora y modernización de sus sistemas productivos; alquiler de maquinaria para reparación de fincas y labores agropecuarias y similares, así como el vallado de cultivos. Estas ayudas tendrán un límite de 15.000 euros para profesionales del sector y 10.000 euros para no profesionales.





Las subvenciones para asociaciones e instituciones persiguen financiar actuaciones en el sector primario que obtengan un beneficio colectivo, social o de amplia difusión en Fuerteventura, con una concesión prevista de un máximo de 30.000 euros. Asimismo, el Cabildo establece ayudas de hasta 35.000 euros a organismos y asociaciones que se dedican al fomento, promoción de estas actividades o clasificadores de calidad de productos agroalimentarios y pesqueros.





El Plan incluye además ayudas a cooperativas y asociaciones agropecuarias y pesqueras para inversiones no inventariables de hasta 25.000 euros y para inversiones inventariables de hasta 50.000 euros. Se establece asimismo subvenciones de hasta 30.000 euros a la importación de alimentos para el ganado, ayudas con un límite máximo de 10.000 euros para acciones experimentales de fincas colaboradoras y una línea de ayudas para apoyar viajes didácticos del sector agrícola, ganadero y pesquero de hasta 35.000 euros.





Por otro lado, entre las líneas de ayuda se contemplan subvenciones agropecuarias individuales con un límite de 35.000 euros para profesionales y 20.000 euros para no profesionales, subvenciones para equipamiento pesquero (hasta 25.000 euros), subvenciones al seguro para la retirada de cadáveres de animales para ganaderos profesionales que tengan inscritos a los animales en el RIA, subvenciones para asociaciones de ganaderos de costa, ayudas para la desalación de agua para uso agropecuario y subvenciones para inversiones que el Consejo de Gobierno insular pueda declarar como de urgencia o prioritarias.