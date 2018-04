Antigua.- Concejal Matias Peña visita a jóvenes agricultores y emprendedores del sector primario en Los Alares

Los tomates y papas de Roque Cabrera, así como la recién inaugurada Casa del Queso de Los Alares, reciben la visita, felicitación y apoyo del concejal de Agricultura, Ganadería y Pesca, Matías Peña.



Esta mañana el concejal de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ayuntamiento de Antigua, Matías Peña ha visitado la explotación agrícola de Roque Cabrera Méndez, joven agricultor que decidió dedicarse profesionalmente al sector hace cuatro años, siendo hoy el día, señala Cabrera, que con mucho esfuerzo, presento 12.000 matas de tomateros, con una hoja verde, un tronco fuerte y un fruto, el tomate, que promete ser protagonista en muchos platos canarios y ensaladas. Tampoco se quedan atrás las plantas de papas, todas ellas con flor, resultado de 40 sacos plantados en una tierra magnífica que ofrece la planicie de los Alares.



El concejal visita cada semana las explotaciones agrarias y ganaderas del Municipio de Antigua, recogiendo propuestas y ofreciendo su ayuda para todo problema que se pueda resolver o paliar desde la concejalía. En Antigua no queremos que agricultores, ganaderos ni pescadores se encuentren solos ante una profesión de por sí bastante dura, y añade el concejal, aquellos problemas o mejoras cuya solución no depende del Ayuntamiento, las recogemos y exigimos a nivel insular o regional.



También en Los Alares, junto a la carretera FV-2, el concejal Matías Peña ha visitado la Casa del Queso que regenta el joven del Municipio de Antigua, David Cabrera, que abrió sus puertas a principios de diciembre del 2017con vocación de ser el punto de referencia de muchas visitas de turistas, escolares y los propios residentes que quieran conocer in situ, un recorrido que explica con detalle cómo se elabora el queso majorero.

La casa del queso dispone de tienda con exposición de productos elaborados en Fuerteventura, ofreciendo una zona de ocio y descanso en un patio característico majorero. El esfuerzo ha merecido la pena, señala David Cabrera, y sabor del queso que aquí producimos es resultado, entre otras causas, de cómo cuidamos y mantenemos a las 70 cabras que el público puede visitar tanto en la zona de ordeño, como en la zona donde pastan y descansan.



La Casa del Queso, es un ejemplo de emprendeduría, una iniciativa empresarial a la que damos la bienvenida, y felicitamos por los servicios y excelencia que ofrece al cliente, y recuerda el concejal Matías Peña, se encuentra ya en la Guía de la Ruta del Queso del Municipio, elaborada por el Ayuntamiento de Antigua y distribuida en toda la isla y evento turístico donde estemos presentes.