PSOE Fuerteventura se suma a la movilización el 8 de marzo

Por el 8 de marzo y por cada día del año, el PSOE Fuerteventura apuesta por Trabajos y salarios dignos, sumándose al paro de dos horas propuesto por los sindicatos el próximo 8 de marzo.



El Día 8 de Marzo como cada día del año, el PSOE Fuerteventura manifiesta su compromiso con las mujeres, con la defensa de sus derechos y con las políticas de igualdad como instrumento para avanzar hacia una sociedad, en la que las mujeres sean dueñas de sus vidas, de su presente y de su futuro, con dignidad, igualdad salarial y respeto a sus derechos y libertad.



Los socialistas somos la Izquierda Feminista, no en palabras sino en hechos alcanzados en materia de igualdad de género y en la defensa de la mujer en sus condiciones laborables, pero aún queda camino por recorrer, con el fin de erradicar el machismo que sigue impregnando todos los ámbitos de nuestra sociedad. Fuerteventura, no es ajena a estas circunstancias y el 8 de marzo es una cita común para unirnos en este propósito todos y todas las vecinas de la isla.



No puede haber una sociedad verdaderamente democrática si no somos capaces de eliminar los comportamientos que atentan contra más de la mitad de la población. El machismo, fruto del patriarcado más rancio y perjudicial para las mujeres se extiende en todos los ámbitos, desde el familiar, social y laboral hasta la más cruel de las manifestaciones como es la violencia de género que se ejerce hacia las mujeres.



Una sociedad libre de machismo es nuestro objetivo y una de nuestras señas de identidad. Por ello, con motivo de la conmemoración del 8 de Marzo, desde el PSOE nuevamente nos posicionamos para un verdadero cambio social que suponga una profunda transformación estructural en el que las mujeres sean protagonistas y copartícipes de todo.



El PSOE siempre se ha situado a la vanguardia de las políticas de igualdad en este país, y en este sentido, impulsamos una nueva propuesta con las Leyes sobre Brecha Salarial y sobre Igualdad Laboral, para dar respuesta y contribuir a eliminar las diferentes situaciones de discriminación que tienen las mujeres en el acceso al empleo, la promoción laboral, la brecha salarial junto a la precariedad y la temporalidad, entre otras cuestiones que conforman la columna vertebral de la desigualdad laboral de las mujeres.



El PSOE Fuerteventura se suma y llama a la participación en las acciones convocadas por los sindicatos y colectivos de la isla, apoyando la propuesta de PARO LABORAL DE DOS HORAS EN LA JORNADA DEL DÍA 8 DE MARZO, como una medida de concienciación y reivindicación ante la situación generalizada de desigualdad laboral que tienen las mujeres, y de todas las desigualdades que afectan a la condición de ser mujeres en nuestro país.