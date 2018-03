Pájara atiende en un Pleno ordinario las demandas de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos (Adivia)

-El Ayuntamiento instará al Cabildo de Fuerteventura que se adapte la totalidad del transporte público de la Isla





El representante de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, José Gómez, trasladó al Ayuntamiento de Pájara las inquietudes de este colectivo en la Isla, en un Pleno ordinario celebrado este jueves, 15 de marzo. De este modo, la Corporación municipal ha dado voz a esta asociación, con el objetivo de conocer cuales son las necesidades más apremiantes en lo que se refiere a la accesibilidad universal de Fuerteventura.





El representante de Adivia trasladó al Grupo de Gobierno y oposición del Consistorio de Pájara su preocupación por la situación del transporte público en la Isla, solicitando al Ayuntamiento de Pájara “ que exija a las instituciones competentes el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad”.

A petición de Adivia, el Pleno del Ayuntamiento acordó por unanimidad instar al Cabildo de Fuerteventura, a través de una moción institucional, que se cumplan las condiciones de accesibilidad en el transporte público.





Según José Gómez, “es imprescindible que el transporte esté adaptado para personas con movilidad reducida, tanto vehículos como paradas de guaguas. En muchos de los casos las guaguas no están adaptadas o las rampas no funcionan, además de no existir un espacio dentro de los vehículos para las sillas de ruedas”.





Gómez añadió que “desde 2016 llevamos exigiendo a las instituciones que el transporte esté adaptado, además de que se señalicen las paradas visual y auditivamente para las personas con este tipo de problemas”.





La Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos lleva esta propuesta a todos los ayuntamientos de la Isla, así como las mejoras en las ordenanzas municipales que deben de llevarse a cabo para hacer más accesible el servicio del taxi.





De esta manera, Adivia propone que sean creadas “cuantas licencias de Eurotaxis sean necesarias para garantizar el servicio las 24 horas y que las instituciones no se ciñan al ridículo mínimo del 5% de taxis adaptados que exige la ley”. Se proponen así que existan paradas accesibles, accesos en todos los vehículos, taxímetros con voz para invidentes y que los vehículos altos sean dotados de un escalón de al menos 20 centímetros que facilite la entrada, entre otras medidas.





El Ayuntamiento de Pájara ha recibido todas estas propuestas, con el objetivo de impulsar la mejora del servicio del taxi, gracias a los trabajos que se desarrollan desde las concejalías de Transporte y Accesibilidad.





Para José Gómez, “se trata en definitiva de que el servicio del taxi adaptado funcione las 24 horas. Para ello, los ayuntamientos deben facilitar a los propietarios con licencia de taxi la adaptación de los vehículos”.





José Gómez felicitó además al Ayuntamiento de Pájara, por ser el segundo en Canarias y el primero en Fuerteventura en nombrar una Concejalía específica en este ámbito, “un área de la que se van a beneficiar los vecinos de Pájara y que posibilitará que empecemos a caminar en un sentido que nos permita mejorar nuestras condiciones de vida”.





En este sentido, Adivia colabora de manera activa con la Concejalía de Accesibilidad de Pájara, que dirige Marisol Placeres, en la elaboración del Plan de Accesibilidad municipal.





Durante la sesión plenaria, el alcalde de Pájara, Rafael Perdomo, indicó que “desde el Ayuntamiento se está trabajando en ámbito de la accesibilidad, con una serie de proyectos, además de una inversión importante”. “Estamos totalmente de acuerdo en que el transporte de la Isla debe ser totalmente accesible y habilitado”, añadió.





Por su parte, la concejala del área de Accesibilidad, Marisol Placeres, agradeció a José Gómez por su participación en el Pleno, “una intervención necesaria para trabajar de manera conjunta en el Plan de Accesibilidad, atendiendo los requerimientos que demandan los ciudadanos”.





Placeres destacó además “la intención desde esta Concejalía es crear un colectivo con las personas del municipio con movilidad reducida, así como con problemas sensoriales, para intentar hacerles la vida más fácil. De esta manera se corregirán al máximo las barreras que existen en su vida diaria”.





El pasado mes de octubre el Ayuntamiento de Pájara puso en marcha el área de Accesibilidad. Pájara se convirtió así en el primer municipio de la Isla en crear un área municipal específico para este tema y aprobar una ordenanza municipal sobre este tema, elaborada con el objetivo de conseguir un municipio adecuado para las personas con movilidad reducida.





“Nuestro objetivo es ir más allá de una mera declaración de intenciones, y dotar de eficacia el principio de igualdad de oportunidades. En definitiva, conseguir que la mejora de la calidad de vida sea real y efectiva, no sólo de nuestros vecinos, sino también de nuestros visitantes con un turismo accesible”, expuso Placeres.