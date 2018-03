Opinión: Canarias con Futuro por David Perdomo

En cierta medida, algo así me ocurrió en un momento determinado. Cuando veía las noticias me indignaba profundamente, pero no pasaba de ahí. Aunque me ardían las ganas de cambiar todas las barbaridades que escuchaba, no sabía cómo hacerlo, por dónde empezar, y todo lo que sonaba a política me dejaba frío o, como poco, indiferente. Sin embargo, empecé a tener claras algunas cosas: