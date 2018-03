Nueva Canarias Fuerteventura exige a CC y PSOE que asuman responsabilidades por el desastre de las gabarras

La organización nacionalista recuerda que advirtió al Gobierno de Tuineje de la nefasta decisión de apoyar la llegada de este tipo de embarcaciones al puerto de Gran Tarajal





El temporal que padece Fuerteventura, principalmente de rachas de viento y adversidades en la costa, ha provocado el hundimiento de dos gabarras en el puerto de Gran Tarajal, y otras se encuentran a la deriva al romperse las amarras que las mantenían sujetas.





Esta situación ha generado una gran alarma social en la isla, pues estas gabarras están cargadas de combustible, con el peligro que conlleva, y además al estar a la deriva han puesto en peligro a otras embarcaciones. Esta pésima imagen que está ofreciendo el municipio de Tuineje cuenta con el beneplácito de Coalición Canaria y el PSOE, las dos fuerzas con mayor número de concejales en el Ayuntamiento.





Nueva Canarias exige a CC y PSOE que asuman responsabilidades por el desastre de las gabarras, el presidente insular de Nueva Canarias y consejero del Cabildo, Alejandro Jorge, lamenta que ambos partidos hayan hecho caso omiso a las advertencias de la oposición, “ya se lo habíamos advertido a CC y PSOE, el puerto de Gran Tarajal no debía acoger con satisfacción la llegada de gabarras, había que oponerse firmemente y esto no solo no fue así, sino que contó con el apoyo de la mayoría del pleno del Ayuntamiento y con el silencio cómplice del Cabildo, hoy pagamos las consecuencias de esa decisión.





Las gabarras son incompatibles con el muelle deportivo que Gran Tarajal pretende impulsar y con la llegada de cruceros, pero otros han pensado que no, que los equivocados éramos nosotros. Sin embargo, al primer temporal las gabarras han provocado una grave situación, y encima ni siquiera se activó un plan de prevención para evitar que esto sucediera”.





Por su parte, la presidenta de Nueva Canarias Tuineje y concejala del Ayuntamiento, Pilar Rodríguez, recuerda que Nueva Canarias advirtió en el Pleno de las nefastas consecuencias de apoyar las gabarras en el puerto de Gran Tarajal, “el señor LLoret y la señora Díaz deben admitir que se han equivocado, han apoyado una decisión que va en contra del interés general de los vecinos de Tuineje, han puesto en riesgo a las embarcaciones atracadas en el puerto y para colmo hay riesgo de derrame de combustible contaminante de las gabarras hundidas. Deben asumir el grave error que han cometido y pedir disculpas a la población”.





Rodríguez también reclama al alcalde Sergio Lloret que convoque una Junta de Portavoces, “todos los partidos debemos estar puntualmente informados del desarrollo de las labores que en materia de seguridad se llevan a cabo, además en lo que respecta a Nueva Canarias, debe saber el Gobierno Municipal que vamos a colaborar en todo lo posible, pero paralelamente también vamos a exigir responsabilidades”.