Nereida Calero reclama estudio para evaluar la extensión de las zonas francas a las islas no capitalinas

Nereida Calero, diputada del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura, expuso la necesidad de valorar la recuperación para las islas no capitalinas de la figura o los beneficios de las denominadas ‘Zonas Francas’, en el marco de las comparecencias de los delegados de las estructuras actualmente radicadas en Gran Canaria, Carlos Ester, y Tenerife, Gustavo Sánchez.



Nereida Calero recordó que el Grupo Nacionalista Canario ha planteado en diversas ocasiones iniciativas relacionadas con las zonas francas canarias, “concretamente los diputados de Fuerteventura las hemos orientado hacia la necesidad de valorar la posible extensión a todas las islas, recuperando de alguna forma la esencia de aquellos Puertos Francos que desde el siglo XIX tuvimos al menos como un derecho, y que con el proceso de incorporación a las estructuras comunitarias perdimos”.



Cuestionó sobre si, con las estructuras rectoras actuales de ambas zonas francas, “es posible gestionar su extensión a las islas no capitalinas. Si es que se detecta interés en ellas por parte de sus instituciones, asociaciones empresariales, etc”.

No se trata de crear zonas francas paralelas o competitivas con la ya existentes, “sino de habilitar recintos en el entorno portuario que puedan acogerse a la figura administrativa y fiscal de la zona franca·.



“Entendemos que hay un potencial en las islas capitalinas que quizás podría venir a complementar o enriquecer la oferta de ambas zonas francas en cuanto a espacios acogidos, y que hasta ahora no se ha explorado suficientemente”, consideró la diputada majorera.



Las denominadas ‘Zonas Francas’ son áreas acotadas, dentro del territorio aduanero comunitario, donde se procede al almacenamiento, transformación y distribución de mercancías sin aplicación de gravámenes, aranceles ni impuestos indirectos.



En Canarias existe una zona franca en el Puerto de La Luz y Las Palmas en Gran Canaria y otra en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.



Las empresas ubicadas en las ‘Zonas Francas’ gozan de una serie de ventajas aduaneras y fiscales específicas, fruto de la legislación relativa a zonas francas en la Unión Europea y del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.