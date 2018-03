Fuerteventura.- Podemos asegura que el desastre ambiental del Puerto de Gran Tarajal pudo evitarse.

Las diputadas por Canarias Meri Pita y Carmen Valido, acompañadas por la diputada autonómica Natividad Arnáiz y el consejero de Fuerteventura Andrés Briansó y Gustavo García, han visitado hoy las inmediaciones del Puerto de Gran Tarajal, donde han anunciado una batería de medidas en relación a la crisis ambiental que asola a dicha infraestructura marítima tras el hundimiento de cuatro embarcaciones y el consiguiente derrame de fuel en el medio marino que estas han ocasionado, el “desastre ambiental más grave producido en un puerto de Canarias” según los propios responsables del mismo.





Entre esas medidas, Pita ha anunciado la solicitud al Ministerio de Fomento para que declare una figura similar a las antiguas declaraciones de “zona catastrófica” en el muelle de Gran Tarajal, para que establezca una línea de ayudas e iniciativas para restaurar cuanto antes el ecosistema, las infraestructuras y las actividades económicas afectadas por este desastre.





Podemos también va a solicitar la coordinación, a través de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, de la ejecución de estas ayudas de emergencia en la zona litoral del municipio de Tuineje, e instarán al Gobierno de Canarias a convocar una Comisión Autonómica de Investigación que sirva para aclarar los hechos y depurar responsabilidades en torno a lo sucedido en el Puerto de Gran Tarajal.





“La ciudadanía llevaba tiempo denunciando que estas gabarras no podían estar aquí, este es un puerto deportivo, y lo que resulta inconcebible es que a pesar de ello, cuando se anuncia el temporal, con los medios de que disponemos hoy en día, no se haya podido evitar lo sucedido; El PP y CC han asegurado públicamente que su negativa a fondear las gabarras se debió a que no tenían tripulación. Una excusa en toda regla que no los libra de su responsabilidad como partidos de Gobierno en el Estado y en Canarias. Y más cuando la empresa propietaria había solicitado esta medida”, ha sentenciado Pita.





Y es que, según ha insistido la diputada, en Podemos están convencidos de que la solución que solicitaba la empresa a cargo de las gabarras hundidas, Cargo Lanzarote S. L., hubiera sido mucho más segura que la adoptada por Capitanía Marítima; pero también de que desde que se activó la alerta por temporal hasta su llegada al Archipiélago, las instituciones canarias y estatales dispusieron de un tiempo más que suficiente para haber tomado medidas con estas embarcaciones, desde autorizar su fondeo lejos de la costa, una medida que suele implementarse para ampliar la seguridad marítima en este tipo de casos, hasta trasladar las mismas a otro puerto donde estas encontraran abrigo ante las inclemencias del tiempo. Algo que ha sucedido en muelles como el de Caleta de Fuste.





“Por si esto fuera poco, hemos recibido denuncias ciudadanas en las que se alerta de una tardía y mala aplicación de los protocolos de seguridad, emergencia y contención ante desastres climáticos y ambientales. Entre otras cosas, se ha tardado mucho más de lo debido en instalar los muros de contención para evitar que el vertido se expanda, y las técnicas para recoger el fuel -mediante absorción en lugar de succión- tampoco son las más idóneas”, ha denunciado la diputada.





“Si el hundimiento de un barco amarrado en uno de nuestros muelles ocasiona semejante desastre ambiental, imagínense lo que podría suceder con un vertido de petróleo fruto de las prospecciones que pretende realizar Marruecos frente a nuestras costas”, ha advertido la diputada, quien ha insistido una vez más en la necesidad del Gobierno de Canarias y el del Estado se impliquen “en la defensa de nuestras Aguas Archipielágicas, reconociendo su existencia, vinculándolas a nuestro Estatuto de Autonomía y nuestra constitución, ejerciendo los derechos que nos corresponden en el escenario internacional y dotándonos de los medios suficientes para garantizar la seguridad ambiental de nuestro medio natural marino”, ha argumentado.





A su vez, según ha añadido Briansó y Gustavo García, Podemos instará al Cabildo de Fuerteventura a elaborar un Plan de Emergencias Insular (PEIN) para actuar en caso de contaminación por hidrocarburos, algo de lo que de momento carece a pesar de que el Ayuntamiento de Tuineje lleva tiempo reclamándolo.