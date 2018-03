Fuerteventura.- Gira 'Único 2ª Temporada' de Antonio Orozco llegará el 2 de noviembre al Palacio de Formación y Congresos

Antonio Orozco llevará su gira 'Único 2ª Temporada' al Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura. Las entradas para este concierto, que tendrá lugar el 2 de noviembre de este año, se pueden adquirir en la página web del artista, www.antoniorozco.com , y en la Tienda de Artesanía del Cabildo de Fuerteventura, ubicada en la calle Primero de Mayo de Puerto del Rosario.