Fuerteventura.- Fernando Enseñat ( PP ) : "El tramo Caldereta- Puerto del Rosario sigue esperando por la Declaración de Impacto casi dos años después"

“Hay dinero, el Convenio de Carreteras está prorrogado. En el 2017, el Gobierno de Canarias dejó sin gastar 101 millones de euros que no fueron capaces de invertir en nuestras carreteras. Para el 2018, en el peor de los casos, contaremos con 320 millones de euros procedentes del Gobierno de España. Sin embargo, el Cabildo majorero (CC y PSOE) sigue exigiendo dinero al Estado para carreteras que no se pueden hacer porque no han hecho los proyectos ni han definido su trazado".