Fuerteventura.- Estudiantes de Polonia se iniciaron en juegos y deportes tradicionales canarios, gracias al programa 'No Olvides Lo Nuestro'

Un grupo de estudiantes de Polonia del proyecto de intercambio Erasmus 'Under the Same European Sky' entre alumnos y profesores de Oleśnica y la comunidad educativa del IES Puerto del Rosario participaron en un taller de juegos y deportes tradicionales canarios, gracias al programa 'No Olvides Lo Nuestro' del Cabildo de Fuerteventura.





Los quince estudiantes polacos que participan en este intercambio se iniciaron en el aprendizaje de las modalidades de juego del palo y salto del pastor, en una iniciativa que ha favorecido la integración y el conocimiento entre la cultura polaca y majorera.





Los alumnos han tenido la oportunidad de realizar actividades educativas y lúdicas. En el mes de mayo, estudiantes y profesores del IES Puerto del Rosario se trasladarán a Polonia, en el marco de este proyecto de intercambio.





Según el consejero de Deportes, Andrés Díaz, “el programa 'No Olvides Lo Nuestro' continúa con su labor de rescate, conservación y difusión de los juegos y deportes tradicionales a lo largo de la Isla”.





La campaña escolar de 'No Olvides Lo Nuestro', de gran éxito entre la comunidad educativa, complementa su labor de promoción y difusión de estas disciplinas participando en diversos actos de carácter público, cultural y deportivo, en coordinación con los ayuntamientos de la Isla, colectivos sociales y otras instituciones.