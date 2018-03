Fuerteventura en Música ( FEM ) 2018, se celebrará el 6-7 Julio con Youssou Ndour y The original Wailer como platos fuertes

El senegalés Youssou Ndour y los jaimacanos The original Wailers se subirán al escenario de Fuerteventura en Música (FEM), en la playa de La Concha, en El Cotillo, según se anunció hoy, martes, en una rueda de prensa que contó con la asistencia del presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, la directora general de Cultura del Gobierno de Canarias, Aurora Moreno, el consejero insular de Cultura, Juan Jiménez, la concejala de Cultura de La Oliva, Guacimara González, el jefe del Cultura y Educación de Casa África, Juan Jaime Martínez, y la responsable de la producción artística, Kati Medina.





El FEM, organizado por el Cabildo de Fuerteventura, se celebrará los días seis y siete de julio y ofrece en esta edición "un cartel de música de primer nivel en el que también participan grupos locales en un espacio privilegiado como las playas de El Cotillo que impacta en la economía local", según expuso Marcial Morales.





Aurora Moreno recordó el apoyo del Gobierno de Canarias al FEM y mostró la apuesta del Ejecutivo "por la cultura porque también es economía y turismo".





Para Juan Jiménez el cartel de esta edición "reúne unas características de gran calidad artística " y dijo que el FEM es un festival con una consolidación garantizada. Guacimara González, por su parte, reiteró el apoyo del Ayuntamiento de La Oliva al FEM.





Juan Jaime Martínez dijo que Casa África traerá a Nélida Karr y Alex Ikot a un festival "que es referente nacional". "Estamos muy satisfechos de que el Cabildo de Fuerteventura apueste por la música africana".





Kati Medina aseguró que "habrá 10 artistas principales más el DJ Jesús Bombín en un cartel de calidad muy variado en estilos musicales para todo tipo de público".





El FEM cumple 15 años. Impulsado por el Cabildo de Fuerteventura, este encuentro musical no habría alcanzado esta cota si además no llevara implícito un sello ideológico que defiende el cuidado, disfrute y también promoción de un paraje natural que ha multiplicado cada año el número de personas que lo visita, pero que sigue conservando el sabor de los pueblos costeros de Fuerteventura. El cartel está formado por los siguientes artistas y grupos:





YOUSSOU NDOUR





El FEM2018 recibirá en su 15ª edición a Youssou NDour, uno de los artistas africanos más importantes que ha dado la música en el siglo pasado. Lo hará en el marco de la gira de presentación del que ha sido su último trabajo discográfico, Africa Rekk (2016), reeditado hace escasamente un año.





Nacido en Dakar, la capital de Senegal, el 1 de octubre de 1959, comenzó a actuar desde muy joven, con tan sólo doce años de edad, logrando hacerse popular en poco tiempo. Su punto de partida fue el mbalax, la música popular del país, surgida como una mezcla del estilo de los tradicionales griot, o narradores de cuentos, con los ritmos afrocubanos traídos con el regreso de los caribeños a África Occidental entre años 40 y 60.





A mediados de los años 1970 esta fusión se remezcló con ritmos de danzas senegalesas, solos de saxofón, guitarras, percusiones marcadas y cánticos religiosos sufíes musulmanes.





Además, los jóvenes músicos senegaleses recibían las influencias del jazz y el rock norteamericanos, con músicos como Jimi Hendrix, James Brown o el mexicano Carlos Santana. En 1979 formó su propio conjunto tras actuar para varias bandas, como la Étoile de

Dakar.





Comprometido social y políticamente, en 1985 organizó un concierto por la liberación del líder sudafricano Nelson Mandela y en 1988 actuó en la gira mundial de Amnistía Internacional Human Rights Now! Tour. También ha trabajado para la ONU y UNICEF y participó en el Proyecto Joko para instalar internet en Senegal.





Con 24 años Youssou parte a la conquista de Europa. Telonea a Jacques Higelin en el Festival

Printemps de Bourges y toca con Mory Kante en la serie de conciertos que éste da en el Palacio de Deportes de Paris (Bercy) durante un mes. En 1987 Youssou NDour toca junto a Peter Gabriel en el Madison Square Garden de Nueva York. Al año siguiente participa en la gira de Amnistia Internacional Human Rights Now. Rodeado de estrellas de fama internacional como Sting, Peter Gabriel, Paul Simon o Tracy Chapman, Youssou, Le Petit Prince de Dakar se convierte en una figura mundial de la música. Su éxito 7 seconds, con Neneh Cherry, asienta su reputación internacional. Youssou NDour fue elegido Ministro de la Cultura y del Turismo en Senegal en abril de 2012. Hoy en día es Ministro Consejero del Presidente de la República, pero sale de gira siempre que puede...





ORIGINAL THE WAILERS





Cuando han pasado casi 37 años del fallecimiento de Bob Marley a los 36 años, su legado casi cuatro décadas después de su adiós palpita repleto de vida. Su fuerte influencia en la cultura global creció aún más después de su muerte hasta convertirse en una leyenda. En este contexto, la banda que cuenta con miembros originales de la formación y que acompañó a Marley en más de 250 conciertos por los cinco continentes, llega en 2018 al FEM dentro de su gira por Europa.





Liderada por el guitarrista Al Anderson, de ascendencia Amerindia y Africana, The Orginal Wailers descargará buena parte del extenso repertorio de Marley en esta 15ª edición del FEM. Anderson nació a principios de los 50; su madre tocaba el piano y cantaba en la coral de la iglesia mientras que su padre tocaba el bajo en un grupo de R’n’B, que llegó a tocar para James Brown en Newark durante la década de los 60. Se inició en el clarinete, pasando al trombón y después al bajo, y a los 16 años formó su primer grupo, The Centurions, ya a la guitarra tras aprender con su primo.





En 1972, Al emigró a Boston vendiendo guitarras antiguas a coleccionistas y es entonces cuando es invitado por Chris Blackwell, el jefe de Island Record, a trasladarse a Inglaterra para trabajar en proyectos de varios artistas del sello. Es entonces cuando le presentan a Bob Marley quien le dio la oportunidad de una nueva vida y embarcarse en el mundo del Reggae, justo después de la grabación y edición del álbum Burnin’ (1973), último que Peter Tosh, Bob Marley y Bunny Wailer grabaron juntos como The Wailers.





Al Anderson es uno de los Originales Wailers que formó parte de la producción musical junto

al triunvirato Bob Marley, Peter Tosh y Bunny Wailer fundadores en los 60’s de los por entonces Wailing Wailers, participando activamente en las producciones de los álbumes Natty Dread (1974), Live (1975) y los sucesivos trabajos que catapultaron a Marley al estrellato mundial. Además es un activo colaborador en la producción musical en los dos primeros álbumes de Peter Tosh.





De nuevo tendremos la oportunidad de volver a disfrutar en Canarias de los clásicos himnos de Bob Marley, con la maestría que nadie como ellos podría ejecutar en directo, así como un avance de su nuevo trabajo que verá la luz a mediados de 2018 y que está siendo grabado entre Los Ángeles, Miami y Kingston (Jamaica), contando con las importantes colaboraciones

en estudio de monstruos musicales del género como Sly & Robbie entre otros nombres ilustres. Este trabajo seguirá al álbum Miracle con el que The Original Wailers fue nominado al Grammy en 2012.





PUERTO CANDELARIA





Puerto Candelaria es una gran explosión sonora colombiana que ha traspasado las fronteras, ha burlado los esquemas y ha trazado un camino por el que no sólo transita la música: el teatro, la danza y el humor son los efectivos recursos de los que se valen sus integrantes para exponer ácida y burlonamente el absurdo que es Colombia en la actualidad. El FEM conocerá una propuesta musical atrevida, controvertida e innovadora que ha definido el rumbo sonoro de los últimos tiempos en su país. Su creación ha guiado los parámetros para hablar de la escena musical independiente en Latinoamérica.





Visitar Puerto Candelaria es adentrarse en un viaje de sonidos que parten de la tradición colombiana, pero que juega sin miedo con el realismo mágico y con todas las influencias recogidas de los viajes; visitas a otros puertos del barco candelario, y la inagotable inspiración del Sargento Remolacha (Juancho Valencia director y pianista) quien hace más de 15 años zarpó con el único rumbo de ir adelante. Cumbia, rock, ska, jazz, chucu chucu o neo plancha confluyen sin miedo en sus canciones que pueden invitar por igual al baile demente o la reflexión profunda.





La agrupación ha marcado records impensables para la escena independiente: más de 80 ciudades alrededor del mundo recorriendo Suramérica, Norteamérica, Europa e incluso Asia,

increíbles ventas de discos y una notable influencia en las nuevas generaciones musicales, lo que lo convierte junto a su casa matriz Merlín Producciones en un modelo exitoso de industria cultural.





La agrupación es fundadora de ritmos tan contradictorios como la Cumbia Rebelde y Underground y el Jazz a lo Colombiano. Sus cinco producciones discográficas incluida un DVD en vivo, representan un documento fundamental para la música y cultura de su generación.





El Sargento Remolacha (Juancho Valencia/dirección, producción, piano); El Caballero del Bajo (Eduardo González/bajo); Maga La Maga (Magaly Alzate/voz, percusión); Diggy el Niño (Carlos Didier Martínez/percusión); Harlinson Lozano (saxofón); y Klender Alejandro Rosales (trombón) son sus componentes.





JUNGLE BY NIGHT





Jungle by Night ha convertido muchas pistas de baile en salas de calderas: desde Estambul a Tokio y desde París a la isla de Vlieland, nadie ha podido resistirse a sus ritmos afro, ethiobreaks, psicodelia y cumbia picante. Su último álbum, The Traveller, establece su camino a través de la jungla, adentrándose cada vez más en un mundo desconocido.





De aquel primer objetivo de la banda, bailar sin preocupaciones, han pasado a aspirar a metas mayores. El saxofonista de Jungle by Night, Pieter, dijo “realmente queríamos superarnos a nosotros mismos y esperamos que nuestra audiencia se sorprenda gratamente de reinventarnos a nosotros mismos”.





El sonido es nuevo, exótico, incluso áspero a veces. Hay diferentes capas de la música, un viaje hacia el misterio de la jungla. Hace seis años, Jungle by Night se hizo popular, eran nueve jóvenes muchachos de Ámsterdam que jugaban con ritmos afrobeat infecciosos. Incluso entonces la etiqueta no restringió su propuesta lo suficiente. Al crecer y viajar por el mundo, más fuentes de inspiración se cruzaron en su camino, enriqueciendo su música. Influencias de todo el mundo, de otras épocas. Han actuado en el inmenso Fuji Rock en Japón, en el Montreal Jazz Festival, han hecho shows en la ciudad de Nueva York, Francia es su segundo hogar y Turquía ya no es un territorio desconocido. Viajes que les acercaron al

maestro minimalista Philip Glass, a Deerhoof y al héroe de culto turco Baris Manco.





El nuevo álbum de Jungle By Night, su nuevo directo muestra cuánto han crecido los nuevehombres de Amsterdam. Todavía pueden encender una pista de baile en llamas, pero esta vez se establecen en nuevos terrenos cuando disminuyen la velocidad. Los teclados y los vientos toman la iniciativa y lo intercambian a lo largo de esta nueva obra maestra. El viajero es como una mochila llena de ideas, impresiones y experiencias internacionales recogidas en el camino. Y ahora, además del FEM, tocará seguir creciendo en festivales como el Vida de Barcelona, después de haber hecho las delicias del público en el BIME de Bilbao. Llega el desembarco de Jungle by Night a España, y Fuerteventura tendrá el placer de ser una de sus primeras plazas.





DEPEDRO





Depedro es el proyecto musical de Jairo Zavala, iniciado en 2008 con el disco homónimo grabado con la banda estadounidense Calexico en Tucson (Arizona), colaboración que continúa al estar presentes en todos los discos hasta ahora y se hace mutua al ser el guitarra de la banda. Desde ese momento hasta hoy el proyecto fronterizo de Depedro ha volcado influencias musicales, estéticas y culturales de Latinoamérica, África, el mediterráneo o Estados Unidos en una carrera musical que alcanza ya cuatro discos largos (Depedro, Nubes de Papel, La Increíble Historia de un Hombre Bueno y El Pasajero), varios Eps y singles, así como el documental Casamance sobre su viaje musical a Senegal junto a Ángel Carmona (Radio3) de la realizadora Paloma Zapata.





Su música le ha llevado a los cinco continentes, giras por todo el continente americano, Estados Unidos, México, Argentina, centroamérica, Brasil, Australia, Nueva Zelanda, China, África, toda Europa, Rusia… Sus discos están publicados en mas de 30 países. Sus colaboraciones son con músicos de todo el mundo en diferentes idiomas y procedentes de muchas culturas, ese es uno de los sellos de identidad del artista.





EL TWANGUERO





Considerado por muchos como uno de los mejores guitarristas de España, ganador del Latin

Grammy por su trabajo con Diego El Cigala, El Twanguero convoca a púbicos de todo tipo: fanáticos de la guitarra y fanáticos de la diversión y el ritmo.





El prócer de la guitarra, como fue apodado por la prensa norteamericana, obtuvo su primer guitarra a los seis años y ha lanzado su carrera solista hace dos –después de acompañar a grandes como Bunbury, Calamaro, El Cigala, Jaime Urrutia, entre otros-. Y ha cosechado grandes logros: Discos memorables como Pachuco y Argentina Songbook (Warner Music), giras por España y América de Sur a Norte, excelentes críticas de prensa, y convertirse en artista Internacional Gibson y Bigsby, entre otras cosas. Su estilo se ha hecho conocido internacionalmente por el particular sonido Twang que oscila entre guitarra española, folk americano, flamenco y tango, y por su impecable dominio del fingerpicking.





Tiene cinco discos editados hasta la fecha. Ha grabado con artistas de la talla de Santiago Auserón, Juanes, Wyclef Jean, Fito Páez, Ely Guerra, Raphael, Camilo Sesto, Ana Torroja, José María Cano, Yerbabuena, Adriana Varela y Diego Torres, y ha participado en una multitud de producciones para TV, Soundtraks Originales de Cine y Radio en España, Argentina, Estados Unidos y México.





A los 6 años entró en el Conservatorio de Valencia y tomó clases con el maestro Lázaro Villena, alumno de Andrés Segovia. A los 13 años formó su primera banda de rock, Los Be-boppers y a los 16 entra a la banda Rock ‘n’ Bordes, con los cuales recorre Europa durante tres años. Integró junto a Nacho Belda el grupo Gallopin’ Guitars, pioneros del WesternSwing y Ragtime en España. Ya a los 15 años, Diego estaba en la cumbre de la escena musical valenciana, y en 1993 es reconocido como mejor instrumentista en el Certamen de Blues de la sala Black Note.





A los 20 años se traslada a Madrid y pronto se vuelve uno de los músicos más activos de la capital. En esa época graba y gira con Merche Corisco, Nacho Campillo, Jaime Urrutia, Manolo Tena, Los Chunguitos, Tam Tam Go, Raphael, Sergio Dalma, Guerrilla Gorila, Santiago Auserón, Andrés Calamaro y Pumpin’.





MOJO





La majorera Teté Sendín (bajo, guitarra y loops) yla tinerfeña Ana Bravo (voces y teclados) son MOJØ, una banda con base en Granada que en directo crece gracias a las aportaciones de Cisco Ocaña (guitarra eléctrica), Elías Martínez (batería y percusión) y Alejandro Pérez (teclados). Originaria de Granada, MOJØ es el resultado del mestizaje entre el funk clásico, el R&B más desgarrador con tintes de soul y rock en las venas, aunque siempre con el objetivo de expermientar con todo tipo de sonidos.





En poco tiempo, MOJØ ha conseguido sobresalir dentro del panorama musical, consiguiendo el primer puesto en el concurso cordobés 1 entre 50, así como ser las primeras chicas en ganar el concurso granadino Emergentes organizado por la sala local Planta Baja. Desde entonces, el grupo liderado por Ana Bravo y Teté Sendín no ha hecho más que ir cada vez más lejos, tanto en sonido como en la puesta en directo. Con la incorporación de una banda

a sus espaldas, MOJØ ha sacado su primer trabajo de estudio en dos partes: Music is good for the soul Vol. I y Vol. II, donde se denota la clara influencia del soul y el R&B que también despliegan sobre el escenario.





Desde 2015, MOJØ lleva a la espalda numerosos conciertos, destacando los directos en Granada como el de Industrial Copera, Planta Baja y El Tren; el Pelícano (Cádiz); Cadillac Solitario (Madrid), al igual que su presencia en diversos festivales como festiSAN (Córdoba 2016), EgaRock (Córdoba 2017) y la edición de 2017 en el Granada Sound.





CHOCOLATE SEXY





Keroi (Reverendo Brown), El Yeti (Le Chocolatier aka Gilo) y DJ Kenny Mannis aka ArteFacto Giratorio forman Chocolate Sexy, un proyecto que surge de la experiencia de miembros destacados dentro de la cultura hip hop majorera, que deciden unir fuerzas y acentuar el lado más divertido y festivo de sus habilidades al micrófono.





En los platos giradiscos se caracterizan ritmos frescos a los que le dan un toque de picante en las letras. Sin parar de buscar fórmulas que involucren a los asistentes en cada show, utilizan el rap como vehículo de mensajes calculados, llenos de léxico canario y conceptos comunes a varias de las últimas generaciones de majoreros, que representan más que un simple guiño, un reflejo de la conexión con la isla, siempre presente de alguna forma en su obra. Destaca su vocación por un verso ingenioso que quiere hacer bailar y pensar al mismo tiempo, en una mezcla original de beats y riddims con matices de scratch.





Estos tres tipos llegaron al panorama musical de Fuerteventura desde la pequeña escena del rap más hardcore. En 2014 aparece La Chocolatanza, como también los conocen, en medio del desierto, con un sonido definitivamente más sencillo de bailar que de etiquetar. Contando apenas con huellas que seguir ni una comunidad de oyentes que los estuvieraesperando, delante de un públicoacostumbrado a fórmulas demucha más tradición en el lugar,saben inventarse un camino que atravesar pisando fuerte. Dominando el proceso completo de su obra audiovisual y sin delegar.





“ Hágalo-usted-mismo” de segundo apellido. Proponen una mezcla única de liricismo afilado y sabrosos remeneos sobre ritmos rap, dancehall y electrónicos varios. Guisguey Finest. De ahí a viajar por Canarias con la mesa de mezclas y los vinilos de control en el equipaje, trasladando esta su propuesta de un intenso sabor local y rabioso espíritu festivo. El trío dinámico.





El placer de viajar al futuro de la música majorera estando al volante. Innovadores desvergonzados de mentes metralleta, amantes del ataque audiovisual y de la creación valiente. Y ahora que has leído los ingredientes, también te digo: Chocolate Sexy

es imposible de juzgar desde el envoltorio. Tendrás que probar. Querrás repetir.





NELIDA KARR





Nelida Karr (Malabo, 1990) es la revelación musical actual de los ritmos de Guinea Ecuatorial. Cantante, compositora, pianista, guitarrista y percusionista proviene de un pequeño pedazo de tierra del grupo étnico Bubi. Rodeada por una familia de músicos, Nélida

es la hija del productor y cantante Samuel Karr.





Karr creció con el sonido de la música Bubi, canciones religiosas y ritmos ecuatoguineanos como katya, el kotto y el bonko que se pueden encontrar en sus canciones. Al beber de las diversas fuentes musicales del único país africano de habla hispana, no sorprende que algunos sonidos provenientes de España fueran una constante en su infancia.





Pero más allá del patrimonio cultural español, las raíces de la música de Nélida se encuentran en la Guinea Ecuatorial Africana. Su estilo se define como una influencia omnipresente y orgullosa de sus tradiciones, que fusiona con ritmos alrededor de los géneros del mundo, incluyendo jazz, blues, soul, gospel y melodías que alcanzan el corazón y el alma de aquellos escuchando. Su sonido está marcado por el tono de una voz sincera, crudo con influencias tradicionales.





El reconocimiento de Nelida Karr por ICEF Malabo, que lanzó su álbum debut, Ewerawera en 2010, se remonta a 2007, cuando el Centro Cultural Español de Malabo otorgó el primer premio de la canción española Contest. Desde entonces, Nelida ha podido esquivar sus artes en las etapas de varios festivales, conciertos y giras en África, Europa y América Latina.

2014 comenzó con un nuevo nombre en la discografía de algunos de los medios más prestigiosos asociados con sonidos africanos.





El primer número de The Africa Report citaba a Nelida Karr como una de las seis personas a

observar en África Central. Como uno de los diez primeros en los premios finalistas RFI Découvert. Con el lanzamiento de su segundo álbum, Batobiera (2013), Nelida ha alcanzado un lugar destacado en el nuevo grupo de talentos emergentes de África. Nelida canta en

español, francés e inglés y en varios idiomas de su país sin barreras idiomáticas. Muchos, incluida ella, consideran que su música es revitalizante.

















ALEX IKOT





Alex Ikot nace en Guinea Ecuatorial en un entorno marcado por la música, en el que, a muy temprana edad, comienza a desarrollar sus aptitudes como percusionista y baterista. Su empeño y dedicación le ha llevado a colaborar con diferentes formaciones en numerosos países de África, Europa, América y Asia, consiguiendo una gran versatilidad sin abandonar sus raíces de ritmos africanos, en los que consigue encajar cualquier estilo (jazz, flamenco, ritmos latinos, ectétera).





Su trabajo queda reflejado en varias facetas: Como músico de estudio ha colaborado con diferentes artistas en varios países. Profesor. Compositor. Endorser en España de la marca de baterias Sonor y de la marca de platos Istambul. Ahora ha formado su propia banda, Papa Ikot Band, donde muestra su propio concepto del afroflamenco, el afropop y el afrojazz.





Su carrera profesional empieza en Orquesta Nacional de Guinea Ecuatorial. Un año después, decide probar suerte en otros países, lo que le llevó a Nigeria (1975) donde llegó a tocar con Fela Kuti en Kalakuta Republic, con Felix Liberty... Ese año grabó el album Love is fair con el grupo Black Children y grabó como músico de estudio (EMI) para varios artistas.





A partir de entonces (1975-1985), no dejó de trabajar en diferentes bandas de Camerún, Costa de Marfil o Senegal donde coincidió con músicos como Kanga Emile y su banda Black Steel, Youssou NDour, Issa Cissocko, Salif Keita, Manu Dibango...





En Amsterdan (1996-1997) formó parte de la banda afrobeat Queen Sandy & The New World Band y The African Reggae Band Congo Banga. Ya en España, ha formado parte de varias orquestas como Trópico de Cancer, Platino Band, Orquesta Pacific, Way Out, Afro Brass, ha trabajado en la banda La Boa, fundada por Juan Pablo Silvestre, músico y presentador del programa de Radio 3 Mundo Babel, Cara Oscura (flamenco pop), fundado

por Kiko Veneno, La Banda Negra (flamenco pop), Malabo Street Band...