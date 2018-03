Fuerteventura en Música 2018 acoge el primer concurso para bandas y solistas FEM+Sonidos

El festival Fuerteventura en Música de 2018 organiza la primera edición del concurso para bandas y solistas FEM+Sonidos, con el objetivo de fomentar la cultura musical y otorgar un valor añadido a la música local. El certamen, organizado por el Cabildo de Fuerteventura, está dirigido a artistas con estilos musicales afines a la filosofía del propio FEM y que residan en la Isla.Los ganadores podrán actuar en el FEM de día, que se celebrará el 7 de julio de 2018, en horario de 11.00 a 18.00 horas. Los Conciertos FEM de Día se desarrollarán en la Plaza Pública del Cotillo. Asimismo, se desarrollarán 'Actuaciones de calle', con conciertos en distintos puntos del pueblo de Cotillo.El plazo para la presentación de los temas musicales se extiende del 21 de marzo al 20 de abril, ambos inclusive. Los participantes deberán remitir un vídeo (url) sobre la actuación musical, con una duración no superior a cinco minutos (no admitiéndose archivo musical sin imagen). El vídeo debe estar subido a una plataforma Youtube, Vimeo, SoundCloud o BandCamp o ser enviado a concurso@festivalfem.com vía We Transfer.Para la preselección de los grupos, se realizará una votación online en la web www.festivalfem.com . El sistema de votación estará abierto desde las 12.00 horas del 22 de abril a las 12.00 horas del 16 de mayo. Dicha votación permitirá seleccionar a los 10 grupos mejor puntuados, de los cuales el jurado elegirá a cuatro grupos que actuarán en el FEM de día y actuaciones de calle.Para la modalidad 'Conciertos FEM de día', el jurado nombrará a tres finalistas, que podrán actuar en el lugar que se habilite para los conciertos que se programen, mientras que en la modalidad 'Actuaciones en la calle' el jurado nombrará dos ganadores. Dichas actuaciones formarán parte de la programación de Fuerteventura en Música.Las personas interesadas deben enviar el formulario de inscripción debidamente cumplimentado y firmado por los participantes, así como copias de los DNI de los miembros del grupo o del solista. En el caso de ser menores de edad, se requerirá autorizaciones del tutor y la correspondiente copia del DNI.La documentación solicitada puede añadirse de forma online, y el usuario podrá además descargar, cumplimentar y enviar el formulario escaneado al correo electrónico concurso@festivalfem.com . El formulario se encuentra disponible en la web www.festivalfem.com La información sobre el concurso puede solicitarse a través del correo electrónico cultura@cabildofuer.es . Las bases del concurso podrán consultarse además en la web www.festivalfem.com