Fuerteventura.- Economistas y asesores fiscales instan a los empresarios majoreros a establecer protocolos de prevención de delitos penales

Puerto del Rosario, 23 de marzo de 2018.-La asociación de asesores fiscales de Canarias y el colegio de economistas de Santa Cruz de Tenerife, en colaboración con la Cámara de Comercio de Fuerteventura, promovieron ayer tarde la charla “Compliance Penal para empresas”.





El abogado, especialista en compliance y con amplia experiencia en derecho penal, económico y administración de empresas, José Corsino García Busto, y el especialista en Auditoría de Cuentas e informes periciales, Juan Luis Alayón García, fueron los encargados de exponer los beneficios de implantar programas de cumplimiento o compliance penal en la empresa. Una medida, destacaron, que toda empresa debería implementar después de que a partir de la reforma del código penal, en 2015, se estableciera que cualquier persona jurídica “y no solo las personas físicas pueden ser acusadas de determinados delitos”.





Por este motivo, las entidades promotoras de la iniciativa desarrollan jornadas informativas con el fin de que las empresas establezcan un sistema de prevención que analice los riesgos que pueda tener cada una de las actividades que realiza y establecer un plan preventivo “que lleve a que si se comete un delito, y hay ese plan, la empresa no responda”, explicó Corsino.





A su juicio, el empresario, en general, no está concienciado sobre la idoneidad de abordar este tipo de programas ya que no considera que vaya a acometer ningún delito. Algo que no es cierto, puntualiza el abogado, “porque está en riesgo de cometer delito permanentemente” pero, además, debe velar también “por cualquier persona que esté en la empresa que sea directivo, trabajador…porque si comete un delito en el seno de la actividad empresarial y la empresa no tiene un sistema de prevención, va a responder del delito con multas cuantiosas y de responsabilidad civil”.





Para concluir, Corsino desveló que ya hay sentencias condenatorias elevadas por este motivo “y si no hay muchas todavía es porque la ley es de 2015”.