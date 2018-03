Fuerteventura.- Bizet y Bach sonarán en la Iglesia de Antigua el domingo 11 de Marzo con el Festival de Música Religiosa de Canarias

XIII Festival de Música Religiosa de Canarias hace escala en Fuerteventura el domingo 11 de marzo para ofrecer el concierto Jesús, Alegría de los Hombres, en la iglesia de Antigua, a las 19:00 horas. El espectáculo correrá a cargo del saxofonista Antonio G. Auyanet y el guitarrista Mario Rivero Falcón, quienes interpretarán un repertorio musical con piezas de compositores ilustres como George Bizet y Johann Sebastian Bach, entre otros. Elhace escala en Fuerteventura el domingo 11 de marzo para ofrecer el conciertoen la iglesia de Antigua, a las 19:00 horas. El espectáculo correrá a cargo del saxofonista Antonio G. Auyanet y el guitarrista Mario Rivero Falcón, quienes interpretarán un repertorio musical con piezas de compositores ilustres como George Bizet y Johann Sebastian Bach, entre otros.





La propuesta musical planteada por el dúo artístico introducirá elementos del jazz y la música contemporánea, respetando la esencia de las composiciones originales. La adaptación e interpretación del repertorio que tocarán Antonio G. Auyanet y Mario Rivero Falcón incluirá además piezas de Samuel Sebastian Wesley, Daniel Brink Towner, Johann Crüger y Michael Praetorius.





Los instrumentos elegidos para este concierto, el saxofón y la guitarra eléctrica, harán posible un espectáculo con texturas y matices muy distintos a los de los instrumentos tradicionales. Así, lograrán una adaptación armónica que impregna la esencia de las composiciones y los sonidos de los instrumentos modernos. Sin perder la esencia misma de la composición original, el dúo enmarcará así su propuesta musical en un contexto diferente.





El repertorio estará compuesto por cuatro corales de Johann Sebastian Bach, los números 43 (Nuestro padre en el reino de los cielos), 93 (Despierta corazón mío), 123 (Ayudadme a ensalzar a Dios) y 160 (Alabado seas, Jesucristo). Los músicos interpretarán también el Intermezzo de L ' Arlesienne, de George Bizet, cuatro espirituales populares (Río profundo, Cielo, Nadie sabe la penuria que veo y Sé que el señor ha puesto sus manos sobre mí), y seis himnos (Alleluia! Sing to Jesus y Alleluia! Song of Gladness, de Samuel Sebastian Wesley, Anywhere with Jesus, de Daniel Brink Towner, Awake, My heart, with Gladness, de Johann Crüger, Come sing, Ye Choirs Exultant, de Michael Praetorius, y el tradicional francés Angels We have Heard on high).





El Festival de Música de Religiosa de Canarias, que pretende acercar la música sacra a la ciudadanía, cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Cultura, los cabildos de Gran Canaria, La Gomera, Fuerteventura, La Palma y Tenerife, y los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife, Santa Cruz de La Palma, El Sauzal, Santa Brígida, Güímar y La Laguna, a través de su Concejalía de Cultura.





Además, en la organización de esta edición también han colaborado la Diócesis Nivariense, la Diócesis de Canarias y las parroquias y templos seleccionados para acoger el evento.