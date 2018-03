Fuerteventura.- Antigua denuncia la agonía de los ganaderos

* El concejal de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ayuntamiento de Antigua, Matías Peña visita a los ganaderos del Municipio y comprueba la crítica situación que atraviesa el sector, justificable tal vez, en tiempos de crisis pero no ahora que hay dinero y ayudas europeas, señala el concejal.



* El concejal apoya y traslada las denuncias recogidas de los ganaderos del Municipio. El problema no es en Antigua sino en toda Fuerteventura, Cabildo y Gobierno de Canarias no sólo deben anunciar las subvenciones sino que deben ingresarlas en las cuentas de los ganaderos, garantizar las ADS sanitarias del ganado caprino y cubrir el seguro de retirada de cadáveres de animales.







Tres cuestiones puntuales son necesarias para sobrevivir el pequeño y mediano ganadero, no sólo de Antigua sino de la isla, señala el concejal de Agricultura, Ganadería y Pesca, Matías Peña, tras su visita a los ganaderos del Municipio. Tres cuestiones principales a las que se sumarían las subvenciones al transporte y manutención de las cabras, reduciendo así los inviables costes del queso y evitando situaciones como que salga más barato comprar carne de cabra de la península que de la propia isla.



Haciéndose eco de la crítica situación que atraviesan los ganaderos, el Ayuntamiento de Antigua traslada al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Fuerteventura, tres peticiones fundamentales de los pequeños y medianos ganaderos del Municipio, la primera, que ingresen en plazo, e incluso por adelantado. las ayudas económicas comprometidas, y que de urgencia, ingresen ya algo de las mismas.



La segunda, que pongan en funcionamiento el almacén de forraje y abaraten el coste de la manutención, para lo que es necesario que modifiquen la gestión del Régimen Específico de Abastecimiento, REA evitando el abuso de compras masivas de comida por parte de los grandes gestores de venta de alimentación de animal, que perjudica en los últimos meses del año a los pequeños y medianos ganaderos.



Y la tercera, que las instituciones cubran el seguro de retirada de cadáveres, y que garanticen el cobro de las ayudas a las ADS en tiempo y forma, autorizando la vacuna frente a la paratuberculosis, una cuestión que lleva sin resolverse cerca de 10 años, siendo la principal enfermedad que afecta a nuestros rebaños.



Todos los demás planes y proyectos preparados serán bienvenidos, pero si estos tres puntos nos los garantizan ahora, el sector ganadero en Fuerteventura será un recuerdo a mostrar a los turistas y no una alternativa laboral para muchos jóvenes, o una alternativa económica para el futuro de la isla, afirma el concejal de área, Matías Peña.



Las siguientes declaraciones y preguntas del joven ganadero Iriome Perdomo, son respaldadas por el Ayuntamiento de Antigua y suponen una muestra y reflejo de las conversaciones mantenidas con otros ganaderos del sector en el Municipio.



Anuncian ayudas que no llegan en plazo, o que tras insistirles sobre su ingreso en cuenta, tan sólo nos entra una parte, o cuando por fin ingresan el total de la ayuda ya es demasiado tarde para muchas ganaderías, y llegan cuando algunas han tenido que cerrar o venderse a las industrias, explica el ganadero.



El retraso en el último REA del año pasado, a la fecha me ha generado más de 18.000 euros de pérdidas, y como a mí también a los demás. La industria tiene remanente económico para aguantar, y sólo tiene que esperar a ver cómo vamos cerrando el resto de los ganaderos, vendiéndole nuestras cabras. De esta manera se pierde el sector que tanto se habla de defender desde las instituciones. No hay futuro, no porque no haya relevo generacional, sino porque las ayudas, subvenciones y convenios de transporte o comercialización se anuncian sin llegar nunca a la realidad de cada ganadero.



Y añade Iriome Perdomo, pedimos dignidad a las instituciones, que tienen los planes, las herramientas y lo que es más importante, el dinero. ¿Cómo puede ser que en otras comunidades autónomas los ganaderos ya tengan ingresados en sus cuentas las ayudas europeas y a nosotros aún nos deban del 2011?, se pregunta el ganadero, ¿Cómo puede ser que tengan un almacén insular para forraje completamente vacío cuando su funcionamiento podría garantizar una mala temporada al ganadero y reducir los costes de manutención?



La ganadería caprina se ha reducido en Canarias a lo que antes sólo acogía Fuerteventura, que siendo la isla con más cabezas de ganado es la mas afectada. ¿Quién no conoce en la isla una granja que haya cerrado? En los últimos dos años, son más de cinco y de diez, y aún siguen anunciando ayudas que no llegan, planes que no se hacen o defendiendo con palabras a los ganaderos, mientras estos agonizan sin poder competir, ni siquiera mantenerse, señala Perdomo.



O nos unimos o nos hundimos afirma y añade el ganadero, este es un problema de toda la isla, nos están tomando el pelo y con sus anuncios hacen creer que los ganaderos tienen dinero cuando simplemente están desapareciendo de la isla.



Tenemos calidad y producto, tenemos una de las mejores razas de cabra como es la majorera y tenemos también la peor de las situaciones en la ganadería por una gestión regional e insular, que vende bien pero trabaja mal, esta es la principal conclusión extraída en las visitas realizadas a las granjas del Municipio de Antigua, que precisan una respuesta eficaz e inmediata desde las instituciones, concluye el concejal Matías Peña.