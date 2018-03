Fuerteventura.- Alejandro Jorge( NC ) califica de paripé las críticas de Marcial Morales al consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias

El presidente insular de Nueva Canarias (NC) y consejero del Cabildo, Alejandro Jorge, califica de paripé las críticas de Morales, “durante toda la legislatura el presidente del Cabildo se ha dedicado a poner alfombras a todos los consejeros del Gobierno de Canarias que han pisado Fuerteventura, el de Sanidad no ha sido una excepción, cuando se trata de cuestionar a sus compañeros de Coalición Canaria está claro que pierde fuelle, no ocurre lo mismo cuando las críticas van dirigidas al Gobierno de España. Un presidente del Cabildo no debe prestarse a ese tipo de juegos porque pierde credibilidad ante la ciudadanía que pretende representar, lo que está haciendo es un paripé”.