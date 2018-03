Ayuntamiento Antigua anuncia la venta directa de un inmueble por impago reiterado de tasas municipales

* Hasta el 30 de abril podrán presentarse ofertas de compra en sobre cerrado.



* En el tablón de anuncios o página web del Ayuntamiento de Antigua puede consultarse los detalles de ubicación, superficie y valor de tasación de la vivienda.



El Ayuntamiento de Antigua desde el Departamento de Tesorería anuncia la venta directa de un inmueble, sin fijar cantidad mínima a los interesados, que deberán realizar su oferta económica (dentro de un margen aceptable al valor de la tasación señalada), y entregarla en sobre cerrado antes del 30 de abril.



La venta directa de la vivienda se ejecuta a fin de cobrar la deuda contraída con el Ayuntamiento de Antigua, por impago reiterado desde hace años de las tasas e impuestos municipales, no respondiendo el propietario a los avisos dados desde esta institución municipal. Una negativa extensible a la falta de respuesta ante las diferentes propuestas que le fueron comunicadas, para facilitar el pago fraccionado al propietario, que tampoco hacía uso del inmueble como vivienda habitual.



En la Ordenanza Municipal se fijan los plazos en función del importe de la deuda pendiente. El fraccionamiento de pago se ha concedido a la mayoría de las solicitudes presentadas, lo que conlleva que los contribuyentes que por distintas causas no hayan podido hacer frente al pago de sus impuestos y tasas (I.B.I. urbanos, I.V.T. mecánica, Tasa Basura, etc) en los períodos de pago establecidos, si lo han podido hacer de forma más llevadera en pagos fraccionados, sin que sus finanzas se vean gravemente afectadas.



El Ayuntamiento de Antigua viene fraccionando los pagos a los contribuyentes del Municipio, con el fin de poder cumplir con sus obligaciones tributarias. De este modo, se han establecido dos periodos de pago de impuestos, uno en el primer semestre y otro en el segundo. Permitiendo también efectuar el pago del I.B.I. urbano en cuatro o en seis mensualidades sin costes añadidos, solamente con solicitarlo. También se han aprobado distintas bonificaciones o ayudas, como la bonificación del 4% en los recibos domiciliados. Medidas que figuran todas ellas en las correspondientes Ordenanzas Municipales.



Es por ello, que desde el Departamento económico municipal se aplica lo dispuesto en la Ley y se inicia la tramitación de los expedientes pendientes de pago, celebrando una primera venta directa el próximo 30 de abril.