Apoyo unánime del Parlamento de Canarias a iniciativa de Lola García para luchar contra la normalización de la prostitución

El Pleno del Parlamento de Canarias aprobó hoy por unanimidad una iniciativa del Grupo Nacionalista Canario planteada por Lola García, diputada por Fuerteventura, dirigida a que las instituciones públicas dejen de subvencionar, apoyar y publicitarse en medios de comunicación que incluyan entre sus contenidos publicidad que, de manera directa o indirecta, promocione la prostitución.





Lola García indicó que esta iniciativa “responde a una línea de trabajo que se viene manteniendo por distintas formaciones políticas y en diferentes instituciones”. Reconoció que la lucha contra la prostitución es mucho más amplia y debe ser abordada desde muchos otros frentes, “pero no podemos conformarnos pensando que es un tema muy complejo, hay que dar pasos y éste puede ser uno más contra la normalización social”.



Citó textualmente el contenido de la campaña desarrollada a nivel nacional para denunciar la permisibilidad social: "Hola, putero. No te preocupes, porque no estás solo: cuatro de cada diez hombres que nos rodean, van contigo al puticlub. Y, los otros seis, no hacen nada".



“Te entiendo, putero. La mercancía está a tu alcance: llamándote, en los parabrisas del coche, en internet, en los periódicos… Culos y tetas por todas partes, por el suelo, en las calles, en los polígonos, en los parabrisas.. Todo te dice que consumas mujeres. ¡Es tan sencillo y tan barato! 20 euros por un completo, menos que una camiseta, menos que una pizza”.



Lo que se pretende por lo tanto con la PNL aprobada hoy, “es hacer una llamada de atención sobre la convivencia en espacios publicitarios e informativos, de campaña públicas en defensa de la igualdad y contra la prostitución y la cosificación de la mujer, con publicidad cubierta o encubierta, que seguro que puede ser legal, pero que al fin y al cabo está promoviendo permanentemente la cosificación de la mujer como un objeto sexual que pude comprarse y venderse”.



“Y, no nos engañemos, lo que hay detrás de esta cosificación, de esta prostitución son malos tratos, violencia, amenazas, drogas, extorsión, chantaje…”, indicó.



Advirtió que de forma cotidiana seguimos viendo mensajes o anuncios, sino incluso secciones enteras o contenidos, de claro fin sexista, relacionados directa o indirectamente con el fomento de la prostitución.

“Se dedican de hecho importantes espacios a difundir anuncios con distintos tipos de publicidad en las que bajo consignas tales como 'XXX', 'Línea erótica', 'Masajes relax', 'Guía Sex'… u otras por el estilo, probablemente se encubren ofertas de prostitución”, subrayó la parlamentaria majorera.



Recordó que un estudio de la Asociación de Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) indica que España está a la cabeza de la Unión Europea en consumo de prostitución: un 39% de ciudadanos han demandado estos servicios y se trata principalmente de hombres de entre 35 y 55 años.



Hace casi una década el Gobierno del Estado anunció diversas iniciativas para contribuir en esta lucha, comenzado por eliminar la publicidad de contactos sexuales.



En 2010, el por el entonces presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, anunció las primeras de estas medidas de este tipo aludiendo a que "Mientras sigan existiendo anuncios de contactos se estará contribuyendo a la normalización de esta actividad --la prostitución--, por lo que estos anuncios deben eliminarse".



Sin embargo, poco acabó concretándose en medidas prácticas, ante la oposición de la asociaciones y colectivos de medios de comunicación que reclamaban que antes se debería prohibir la prostitución.



“No obstante, es de justicia reconocer que desde 2011 hasta la actualidad diversos medios de comunicación han ido retirando de sus contenidos este tipo de publicidad. Renunciando expresamente a una fuente de negocios que hace siete años se calculaba que representaba el 60% de los denominados anuncios 'clasificados' de prensa escrita y que generaba anualmente unos 40 millones de euros”, explicó Lola García.



Acuerdos



El contenido del acuerdo adoptado hoy po unanimidad es que se instará al Gobierno de Canarias, a los ayuntamientos y cabildos, y al propio Gobierno de España, “a adoptar de forma inmediata las medidas necesaria para suspender cualquier tipo de publicidad, patrocinio o subvención en medios de comunicación que ofrezcan entre sus contenidos o programación publicidad y recursos relacionados con la prostitución. Ya sea de forma directa o indirecta”.



Atendiendo a una enmienda del PSOE, también se incluyó en el acuerdo que se promoverán las modificaciones legislativas necesarias para desarrollar políticas dirigidas a reintroducir en el Código Penal la figura de la ‘tercería locativa’ (el que alquila habitaciones).



Asimismo, la penalización de todo tipo de proxenetismo lucrativo, medie o no consentimiento de la persona prostituida. Sancionar la demanda y compra de prostitución. E impulsar una Ley Integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que establezca mecanismo adecuados para la prevención, refuerce la persecución de oficio del delito, evite la publicidad de contenido sexual y ponga en marcha servicios y programas de protección social y recuperación integral de las personas que han sido explotadas.