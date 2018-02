Tuineje felicita al Tiguaneje y a los participantes del IX Cross de Gran Tarajal

El Ayuntamiento de Tuineje, que preside Sergio Lloret, a través de la Concejalía de Deportes que dirige Juan Manuel Roger, quieren felicitar a la veintena de niños del Club de Badminton Tiguaneje, integrantes de las Escuelas Deportivas del Ayuntamiento de Tuineje, por su participación en las I Jornadas Interinsular Lanzarote-Fuerteventura disputadas el pasado fin de semana, en las que dominaron en la mayor parte de las categorías desde sub 11 a sub 17 en las modalidades de individual y dobles.