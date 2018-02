PSOE vuelve a exigir al Gobierno de Canarias propuesta de regulación del Alquiler Vacacional que concilie los intereses de todas las partes

Canarias, 7 de febrero de 2018.- La portavoz de Turismo del Grupo Parlamentario Socialista, Rosa Bella Cabrera, volvió a exigir hoy al Gobierno de Canarias que haga una propuesta de regulación para el alquiler vacacional que concilie los intereses de todos los sectores implicados. En el pleno de la Cámara, afirmó que si algo ha quedado claro sobre el alquiler vacacional es que ha “venido para quedarse”, porque ha adquirido un peso y alcance mayor del que cabía suponer

En su intervención, recordó que el PSOE ha demandado en numerosas ocasiones que se aclare el marco normativo del mercado de alquiler en Canarias mediante una regulación adecuada de la vivienda vacacional. “De lo contrario, no se regulará la oferta y no tendremos elementos a los que atenernos para adoptar soluciones”, advirtió.

Señaló que tras la modificación de la ley de arrendamientos urbanos, la regulación de las viviendas de uso turístico quedó excluida del régimen general en la medida en que las comunidades autónomas promulgarán normas de carácter sectorial que regularán este fenómeno. Precisó que en Canarias se optó por delegar este desarrollo normativo al Gobierno mediante decreto a través de una modificación de la ley de ordenamiento del turismo de Canarias.

“El Gobierno aprobó el decreto que contiene varias medidas controvertidas, objeto de recursos judiciales que, a día de hoy, continúan sin ser resueltas”, continuó. La diputada recordó que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por el Ejecutivo regional contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que anuló varios artículos del decreto sobre el alquiler vacacional en las islas.

Reiteró que el PSOE, ante esta situación, ha venido reclamando un cambio en la regulación del alquiler vacacional. “Hemos presentado distintas iniciativas de acuerdo, siempre, con el interés general y partiendo de una realidad a la que no podemos seguir dando la espalda”, señaló, y rechazó que se continúen eternizando las posibles soluciones que podrían enmendar la problemática planteada.

Indicó que el Gobierno y el Parlamento decidieron hace tiempo que Canarias tuviese una oferta turística adaptada a sus condiciones, tanto las alojativas como las complementarias, siendo conscientes de que hay determinados usos y actividades que van a quedar fuera de regulación.

Explicó que en consecuencia, nos encontraremos en conflicto directo con los que sí cumplen con los estándares turísticos establecidos. “Durante este debate, hemos podido constatar que aunque no hay soluciones infalibles para este tema, no podemos correr el riesgo de sostener una norma que no responde a la realidad turística de Canarias”, dijo.

Cabrera señaló que la realidad de nuestro contexto turístico “ha ido evolucionando hacia nuevos productos, como el alquiler vacacional, algo hacia lo que la Administración debe ser sensible y aprobar un marco normativo que les dé cabida y tenga en cuenta sus particularidades”.

“Hay una necesidad de adaptar una realidad vieja a los nuevos tiempos, en los que el consumidor turístico contrata directamente sin un turoperador de intermediario”. La diputada del PSOE sostuvo que el alquiler vacacional “se ha convertido en una oportunidad para una mayoría de la población de Canarias y, al mismo tiempo, es una oportunidad para concederle al visitante una alternativa distinta a la convencional”.

Añadió que al haberse convertido en un complemento de nuestra oferta, “debemos dar los pasos adecuados para acabar con la incertidumbre que rodea esta forma de hacer turismo, reglándolo de manera que prime la conciliación y el interés general”. En este punto, destacó que los precios en el mercado del alquiler “desplazan su función social por un interés que conlleva la expulsión de las clases trabajadoras de aquellos ámbitos donde resulta más rentable dedicar el inmueble al alquiler vacacional”.

La diputada defendió la necesidad de proteger la función social de la vivienda. “Para el PSOE es una prioridad”, insistió, y abogó por evitar conflictos en la convivencia entre el turista y el residente, “para lo que debemos consensuar qué tipos de inmuebles deben incluirse en el ámbito del alquiler vacacional”. Rosa Cabrera hizo hincapié en que no se pueden seguir permitiendo los efectos negativos que la actual norma está generando. “Es cierto que no hay soluciones infalibles, pero debemos afrontar este asunto con determinación, buscando el interés general y sin arrugarnos”, recalcó.