Pilar Rodríguez propone un plan para habilitar aparcamientos en Gran Tarajal

La presidenta de Nueva Canarias Tuineje y concejala del Ayuntamiento sureño, Pilar Rodríguez, propone la creación de un plan para habilitar aparcamientos en la localidad de Gran Tarajal, Rodríguez considera que la situación está generando un problema a los residentes, “debemos tomar medidas cuanto antes para evitar que la falta de estacionamientos empeore, he tenido la oportunidad de hablar con muchos vecinos y todos me dicen lo mismo, las zonas habilidades para aparcar ya no son suficientes en Gran Tarajal”.