Paul Bocuse ha muerto 1926-2018: 91 años por Ángel Díaz Arenas

Dans une casserole faire un sirop: verser 20 cl d’eau et le sucre et mélanger avec une cuillère en bois. Faire dissoudre le sucre à feu doux en tournant constamment. Faire bouillir le mélange pendant 1 min puis retirer du feu et laisser refroidir. Écraser les fruits en purée, ajouter le jus de citron et le sirop. Battre le blanc en neige très ferme et l’incorporer à la purée de fruits. Ajouter l’eau froide et bien mélanger. Mettre la sorbetière en marche et verser le mélange dans le bac. Turbiner environ 25 à 35 min.