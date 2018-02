Pájara muestra al Gobierno de España su desacuerdo con la regla del gasto de las administraciones

El Pleno del Ayuntamiento de Pájara aprobó una moción del Grupo Municipal Socialista en la que se insta al Gobierno de España a revisar y adecuar la denominada 'regla del gasto' a las necesidades de los servicios públicos que prestan los ayuntamientos.



La Ley de Estabilidad Presupuestaria impide a las administraciones aumentar el gasto público más allá de una tasa de referencia basada en el crecimiento de la economía española. Conocida como 'regla del gasto', impide a los ayuntamientos y diputaciones incrementar la inversión a pesar de que cierren sus cuentas con superávits.



El Ayuntamiento de Pájara instará por lo tanto al Gobierno estatal a eliminar los límites que se imponen para que las entidades locales, siempre que tengan las cuentas saneadas y en uso de su plena autonomía financiera, puedan destinar el superávit que generen en cada ejercicio presupuestario a promover programas y servicios que demanda la ciudadanía, referente a políticas sociales, de empleo, juventud o programas de igualdad.



Según la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Rosa Bella Cabrera, “el Gobierno lleva años sometiendo a las entidades locales a un estricto control presupuestario y económico, regulando diferentes aspectos que prácticamente han dejado a los ayuntamientos sin posibilidades de cumplir el papel que deben desarrollar en la mejora de los servicios de bienestar, empleo y otros servicios de proximidad”.



“En el Ayuntamiento de Pájara las cuentas están saneadas, debido al esfuerzo que hemos hecho por equilibrar su situación económica. No entendemos la regla del gasto que se impone a las entidades locales, que no permite invertir los superávits que tienen las corporaciones municipales, por lo que queremos hacer llegar al Gobierno de España nuestro desacuerdo con esta norma”, añade el alcalde de Pájara, Rafael Perdomo.



El Grupo Municipal Socialista destaca además que la administración local ha cumplido con creces con sus compromisos de estabilidad presupuestaria. Según recoge la moción “en en el ejercicio de 2016, el conjunto de corporaciones locales registró una disminución del gasto computable del 1,2%, lo que supone el cumplimiento de la regla del gasto, ya que la tasa permitida es el 1,8%.



Se insta además al Gobierno estatal a suprimir las restricciones a la concentración de operaciones de endeudamiento por parte de las entidades locales no incursas en supuestos de la Ley de Estabilidad, y a modificar la regulación de la tasa de reposición de los efectivos en la Administración Local de manera que alcance en los servicios de interés prioritario el 150% y en el resto de servicios municipales el 100%.



Sinhogarismo



El Pleno de Pájara aprobó asimismo una moción del Grupo Socialista, en la que se insta al Gobierno de España, en colaboración con las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, a elaborar e incorporar al futuro Plan Estatal de Vivienda un programa de prevención y atención al sinhogarismo.



La moción recoge que “las políticas de vivienda no han prestado atención al fenómeno del sinhogarismo”, y que se deben contemplar medidas como ayuda al alquiler para personas sin hogar, erradicación del sinhogarismo más extremo en la calle y la financiación de obras de rehabilitación de las infraestructuras de alojamiento colectivo de la red de atención a personas sin hogar.



Asimismo, el Pleno del Ayuntamiento de Pájara aprobó otra moción del Grupo Municipal Socialista instando al Gobierno de España a favorecer incrementos salariales anuales en los acuerdos entre Patronal y Sindicatos, “·para lograr que en 2021 los salarios hayan recuperado el peso que tenían en el reparto de la renta nacional en el periodo previo a la crisis económica”: Se propone específicamente un incremento salarial de entre un 2% y un 3% en 2018, y entre un 2,5% y un 3,5 % en los años sucesivos.



La moción propone tomar medidas concretas relativas a la brecha salarial de género, la precarización de los “falsos autónomos” y otras formas de explotación laboral.