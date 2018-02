Nereida Calero advierte que los incentivos de renovación en Turismo no deben implicar recortes en los parámetros de calidad

La diputada del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura, Nereida Calero, defendió ayer en el Parlamento de Canarias que la actualización de los incentivos que se vienen concediendo para la renovación de espacios turísticos degradados sirva para evitar casos como los establecimientos turísticos que están “ampliando plazas con un estándar de densidad de 28 metros cuadrados, en lugar de los 60 ordinarios”. O bien “otorgando plazas adicionales en contra de la edificabilidad permitida en la parcela”.



Explicó que “eso hay que evitarlo y reformular la norma, si es necesario, para evitar estos efectos”, pues aunque renueven la infraestructura, implican deterioro en la dotación de espacios. Consideró que en casos concretos pueden estar justificados, pero no puede aplicarse de forma genérica.



Nereida Calero intervino en representación del Grupo Nacionalista Canario en el debate de una propuesta de acciones planteada por el PP en materia turística.



Consideró la diputada majorera que las sentencias sobre el decreto de alquiler vacacional deben aplicarse cuando sean firmes, “máxime habiéndose admitido a trámite la casación ante el Tribunal Supremo. Esta admisión del recurso de casación, obviamente no presupone qué se va a dictaminar sobre el fondo del asunto; pero sí significa que considera razonables los argumentos de la Comunidad Autónoma que sostienen dicho recurso. Además de la necesidad de sentar jurisprudencia sobre asuntos donde hay sentencias contradictorias en los Tribunales inferiores”.



Hay que recordar que la regulación de la vivienda vacacional que hace el Decreto, en su artículo 3.2 prohíbe la vivienda vacacional en suelos turísticos. Y en el 12.1 impide el alquiler por habitaciones para uso turístico en una vivienda en cualquier clase de suelo. Justamente estos dos artículos los anulaba la sentencia del TSJC.



“Y mire, sobre estos mismos asuntos, el TSJ de Galicia, en una reciente sentencia del 15 de noviembre de 2017, ratifica el Decreto 12/2017 de Galicia que regula las viviendas turísticas y viviendas de uso turístico; desestimando así el contencioso administrativo presentado por la Asociación de Propietarios de Viviendas vacacionales de esa Comunidad”, expuso Nereida Calero.



Advirtió con respecto al planteamiento de unificar las autorizaciones previas y licencias municipales sobre proyectos turísticos, que la autorización previa de los Cabildos tiene un ámbito competencial turístico, controla la normativa turística, como la superficie de las habitaciones, los equipamientos básicos mínimos, zonas comunes, etc. Y la licencia municipal se centra en la normativa urbanística, como son las alturas, edificabilidad, retranqueos...



“Son cosas distintas y que afectan a áreas distintas. Por tanto, no puede ni debe suprimirse ninguna. Otra cosa es que pudiese unificarse en una misma administración y así seguir en la línea de simplificar trámites”, dijo.



Mientras que como ejemplo de los resultados positivos que están teniendo los planes de modernización citó al centro de Corralejo, “donde gracias a estas medidas, la zona turística ha mejorado radicalmente en apenas unos años”.



Finalmente, indicó que los incentivos planteados para zonas comerciales turísticas “no sean sólo para los centros comerciales de las zonas turísticas más antiguas de Canarias. Sino para las más degradadas, sean o no las más antiguas. Así como que tengan cabida los de otras zonas que no sean turísticas y que también estén obsoletos”, concluyó Nereida Calero.