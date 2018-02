Mario Cabrera: “Las políticas de apoyo industrial deben ser sensibles con las características de cada isla”

El diputado del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura, Mario Cabrera, defendió esta tarde en el Parlamento de Canarias “una planificación pública de apoyo a la industrialización adaptada a las características y necesidades de cada isla”. Consideró que “no debemos pretender homogeneizar acciones, cuando las singularidades locales son muy diversas”.





El parlamentario majorero intervino en representación del Grupo Nacionalista Canario durante la comparecencia del consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, sobre la realidad industrial de Canarias.

Consideró importante afrontar las políticas de apoyo a la industria local teniendo en cuenta balances insularizados. Puesto que, “nada tiene que ver ni el potencial, ni los costes de producción, ni el transporte… de una industria instalada en una gran área industrial de las capitales, con la de otra instalada en una isla no capitalina”.



Recordó que en Canarias “todos repetimos constantemente el argumento de la necesidad de diversificar la dependencia del turismo”, detalló que para ello “tenemos programas, líneas de ayudas y promociones de todo tipo para alcanzar estos fines”.



Pero aclaró que “al mismo tiempo debemos de profundizar desde todas las administraciones en la sensibilidad insular”, tanto con líneas de ayudas como contribuyendo a agilizar trámites.



Como ejemplo, indicó que “no puede ser que la reforma legal estatal acabe hundiendo a las cámaras de comercio insulares. Ni que tardemos en reaccionar con ayudas a unas entidades creadas precisamente para atender las necesidades del pequeño empresariado local”.



Explicó a modo de ejemplo de la realidad insular que “gestionar la llegada o salida de una mercancía desde un puerto de una isla no capitalina a veces es una odisea de papeles y trámites...Tenemos muchos ejemplos de casos en los que tramitar los permisos e impuestos para un container que se importe de la Península, o que se quiera exportar allí, es mucho más rápido y sencillo si se hace enviándolo desde Puerto del Rosario a Las Palmas, que si se pretende hacer desde las propias oficinas del muelle de Fuerteventura. Hay que acabar con eso”.



Mario Cabrera puso en valor la evolución positiva de actividad industria plasmada en el denominado Índice de Producción Industrial de Canarias, que el pasado mes de diciembre subrayaba un crecimiento del +1% a lo largo de todo el 2017, prácticamente el mismo balance que el año anterior, y manteniendo una línea progresiva que no se tenía desde antes de la crisis.



Subrayó que, descontando la producción energética, el crecimiento de la actividad industrial sería del +4% durante este último año. Mientras que la media estatal de este mismo índice fue de un 2’9%.