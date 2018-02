Iñaki Lavandera ( PSOE ) : “Sanidad no invierte el presupuesto previsto para Fuerteventura”

Canarias, 9 de febrero de 2018.- El diputado del PSOE por Fuerteventura, Iñaki Lavandera, denunció este viernes la situación en que se encuentran las infraestructuras y el equipamiento sanitario en la isla. “Teniendo presupuesto no lo invierten, y las buenas palabras no nos sirven a Fuerteventura”, dijo en comisión parlamentaria.



Lavandera afirmó que el propio Gobierno de CC “hace un reconocimiento en sus presupuestos de este año del déficit crónico de la sanidad en Fuerteventura” y remarcó que con un incremento de 220 millones de euros, “lo deseable era un esfuerzo mayor, más que ese mero reconocimiento, por situar la sanidad majorera al menos en la media canaria”.



El parlamentario socialista lamentó que la ejecución presupuestaria a 22 de diciembre de 2017, de un 29 por ciento para el hospital, no ayude a revertir la situación y recordó los incumplimientos varios de CC con las infraestructuras sanitarias en la isla, poniendo para ellos los ejemplos de los centros de Corralejo, Caleta de Fuste o Gran Tarajal, entre otros.



Sobre este último, cuestionó su funcionalidad como Centro Especializado de Atención a las Urgencias a la vista del hecho de que no cuente con química seca, de tal forma que no presta el servicio de analíticas.



Sí valoró que el servicio de resonancia magnética “al menos sea una realidad, a pesar de que aún no esté en funcionamiento y también a pesar de la oposición del PP”.





Sobre CC y su “afán por sacar pecho” por su enmienda a las cuentas regionales, recordó que el presupuesto de 2018 para el hospital de Fuerteventura es “el menor de la historia de estos catorce años de obras”.